«Sepulcre está muy contento y Bragarnik es un trabajador nato con enorme capacidad»

Lleva menos de dos años de presidente y en ese tiempo ha habido un ascenso y una permanencia, además del cambio de propiedad del club. Más no puede pedir...

Emociones no me han faltado. No han sido dos años para nada anodinos. La temporada pasada logramos el ascenso y ésta hemos conseguido la permanencia, que ha sido como un segundo ascenso. Han sido dos años emocionantes y bonitos. Le he dedicado muchas horas, pero también he recibido muchas satisfacciones. El fútbol es muy sufrido y esta temporada he sufrido como nunca, pero, al final, hemos tenido la gran alegría de que el Elche va a continuar en Primera División.

Bragarnik sigue confiando en usted para ser el presidente. ¿Qué opina de aquellos que dicen que está en el cargo solo como figura decorativa y para salvaguardar los intereses de Sepulcre?

Yo digo que soy un colaborador privilegiado. Dedico mucho tiempo a ayudar al Elche en todo lo que sé y puedo sumar. Si Christian (Bragarnik) quiere que continúe sumando para el proyecto ahí estaré. Procuro ayudar, pero sé hasta donde puedo llegar. No soy un experto a la hora de fichar un lateral derecho o realizar un estudio económico, pero a nivel de planificar y de representar al club sí porque estoy acostumbrado a la relacionarme con mucha gente.

¿Cómo está Sepulcre? Esta permanencia también le ayuda...

Pepe (Sepulcre) está muy contento. Cuando traspasó el paquete mayoritario de acciones siempre dijo que lo había hecho a la mejor opción posible. Sigue manteniendo una buena relación con Christian. Muchas veces se juntan y hablan de fútbol. Han congeniado. Está contento no solo por los éxitos deportivos, sino porque dejó el club a personas que saben de fútbol.

Además, con el Elche en Primera es mucho más fácil que se cumplan los compromisos firmados con Christian Bragarnik...

Nadie dijo que iba a ser un camino de rosas. Pepe no le vendió el club al primer típico fondo de inversión que pudiera venir a hacer negocio, ni a ningún grupo árabe o chino. Lo ha hecho a personas del fútbol que tienen su máximo interés en defender el Elche y a ellos mismos. No son gente multimillonaria que ponen una pequeña parte de su dinero y se lo juegan como si fuera la ruleta. Christian y su grupo se están jugando su patrimonio. Es un trabajador nato, está desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche trabajando en el estadio. Muchas veces es el que cierra el estadio por la noche. Cuida al máximo hasta el último detalle y sabe mucho de todo. Parece una enciclopedia. Es capaz de darte todo tipo de explicaciones sobre la Primera División, la Segunda o la Segunda B. Sabe igual del Badajoz que del Burgos y del fútbol argentino o de Tailandia. Es una persona con una enorme capacidad.