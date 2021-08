El entrenador del Elche, Fran Escribá, ha comparecido este viernes ante los medios, en la rueda de prensa previa al partido del domingo (19.30 horas) contra el Atlético de Madrid y ha reconocido que el flamante último fichaje del club, Darío Benedetto, está en condiciones de viajar y jugar en el Wanda Metropolitano, aunque no ha querido entrar a valorar si lo hará como titular.

Benedetto

"Está en perfectas condiciones, sobre todo porque en el Olympique de Marsella entrenaba y participaba con el equipo. Es un delantero distintos a los tres que ya teníamos. Boyé, Carrillo y Pere Milla son delanteros físicos, también con calidad, pero él no es tanto de disputas. Es inteligente, intuye dónde van a ir los balones y lee bien los partidos. Es un jugador muy reconocido, con una gran trayectoria y nos va a aportar mucho", aseveró Escribá sobre el último refuerzo del Elche.

"Tiene buen carácter. Lo conocí el año pasado en una de las visitas que nos hizo. Es una virtud suya y del resto de este grupo. En diez minutos nadie podría decir aquí quién es el nuevo", agregó. El preparador valenciano también dio su punto de vista sobre el hecho de que Benedetto sea accionista de la entidad: "No tiene ninguna importancia el tema de las acciones. Viene como futbolista y así le vamos a tratar".

Atlético de Madrid

"Es el campeón y creo que tiene la mejor plantilla de la Liga. Aunque tenga bajas, armará un buen once. Y luego está su entrenador, que lleva muchos años y le da estabilidad al club. Además, cada vez tiene más riqueza táctica. Si hacemos bien las cosas tendremos nuestras opciones y a eso vamos», aseveró el valenciano.

Tipo de partido

"Tengo claro cómo vamos a jugar y el once titular, aunque no lo voy a decir. Hay que ver también lo que hacen ellos porque venían jugando últimamente con tres atrás, pero tienen la baja de Mario Hermoso. Nosotros tenemos contempladas las dos opciones", explicó Escribá. "El Atlético va a intentar someternos, como hizo la temporada pasada. Estuvimos muy metidos atrás y no queremos repetir eso. Queremos llegar más e intentar controlar el juego", agregó.

Fichajes

"Tengo reuniones todos los días con Bragarnik y sé que se está trabajando bien. Tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones y de que puede haber clubes que no tengan prisa por cerrar algún traspaso o cesión. Estoy convencido de que va a venir algún jugador más y estamos trabajando en diversas opciones para fichar", afirmó Escribá.

Piatti y Jony

"En principio la única baja a día de hoy para el domingo es Piatti. Está haciendo cosas ya con el grupo, pero vamos a esperar una semana más", explicó el técnico franjiverde sobre la situación del atacante argentino. Con respecto a Jony, que se ha pasado toda la pretemporada lesionado, Escribá lanzó un mensaje de optimismo: "Cuento con Jony. Si no lo he hecho antes es porque desde que llegué ha tenido problemas físicos. Quiero que se quede en la plantilla, aunque sea con ficha del filial. Es posible incluso que viaje a Madrid, si el doctor lo ve oportuno".