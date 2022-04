El Elche quiere más ante el Betis

Solo tres días de después y sin apenas tiempo de haber podido saborear la importante victoria del pasado sábado frente al Mallorca, el Elche CF afronta este martes (21 horas) un nuevo partido, en el estadio Benito Villamarín, frente al Betis.

El conjunto ilicitano quiere aprovechar el impulso y la moral que significó el triunfo ante los mallorquines y tratará de sorprender a los béticos, que pueden estar distraídos con la final de la Copa del Rey, que disputan el sábado frente al Valencia, en la que tienen la gran oportunidad de conseguir un título 16 años después.

Pero el equipo de Manuel Pellegrini no lo pondrá fácil. Cuenta con una plantilla amplia y con futbolistas de suficiente calidad para dar descanso a muchos de sus titulares. Además, el cuadro andaluz también sueña con terminar entre los cuatro primeros y poder disputar la Champions la próxima temporada. El Betis es quinto, con 57 puntos, a solo tres del Atlético de Madrid y de su eterno rival, el Sevilla. Finalizar el curso con el título de Copa y clasificado para la Champions y más quedando por delante de los sevillistas, sería una temporada de matrícula de honor. De ahí que seguro que esta noche no le darán ninguna facilidad a los franjiverdes.

El Elche ya ha demostrado que, salvo raras excepciones, ha sido capaz de plantar cara a cualquier rival y en cualquier campo. Hoy pretende volver a hacerlo en el Benito Villamarín y salir por la puerta grande. Una victoria permitiría dejar asegurada la permanencia. Incluso un empate elevaría mucho la moral para intentar quedar lo mejor clasificado posible en la recta final del campeonato.

Francisco, como es lógico, rotará y hará cambios en el once inicial. El técnico almeriense no puede contar con los lesionados Lucas Boyé y Guido Carrillo, mientras que Omar Mascarell debe cumplir un partido de sanción por acumulación de cinco tarjetas amarillas. El preparador franjiverde recupera al colombiano Helibelton Palacios, quien no pudo estar ante el Mallorca por sanción.

Francisco no ha desvelado si mantendrá el sistema de tres centrales y dos carrileros que empleó el pasado sábado. A la vista del buen resultado y dado el potencial del rival lo podría seguir apostando por una disposición táctica que le gusta y que ya ha utilizado en muchos momentos de su carrera. Sobre todo en sus etapas en el Girona y en el Huesca.

Si se produce, Diego González tiene muchas papeletas para entrar en la línea de tres zagueros en lugar de Pedro Bigas. El central balear acabó con molestias frente al Mallorca y está teniendo muchos problemas con las lesiones esta temporada. Por lo que podría descansar.

Josan también terminó con problemas musculares y tuvo que pedir el cambio. Al tratarse de un encuentro fuera de casa, Helibelton Palacios, casi con toda seguridad, entrará en el lateral o en el carril derecho.

Hay un cambio obligado como es el del mediocentro defensivo ante la sanción de Mascarell. El argentino Iván Marcone cuenta con todas las papeletas para ser titular, al igual que hizo hace tres jornadas en San Mamés, contra el Athletic Club de Bilbao, cuando el canario sufrió un proceso febril horas antes del partido.

Gumbau, otro de los futbolistas de plena confianza de Francisco, fue suplente el sábado y todo apunta a que esta noche estará en el once inicial. En una situación similar se encuentra Pere Milla. El catalán no está en su mejor momento, pero es un luchador nato. Podría incluso ser la referencia ofensiva y relegar a Ezequiel Ponce al banquillo, para no cargar de minutos al argentino, que salió de una larga lesión de seis meses en febrero. Más si cabe para no forzarlo por las ausencias de Boyé y Carrillo, quienes todavía tardarán varias semanas en volver.

Otro de los jugadores que podría entrar en las rotaciones de esta noche es Tete Morente, quien ocuparía la posición de interior derecho, en la que jugó Kike Pérez frente al Mallorca.

El posible once inicial del Elche será el formado por Edgar Badia, Helibelton Palacios, Enzo Roco, Gonzalo Verdú, Diego González, Mojica, Marcone, Gumbau, Fidel, Tete Morente y Pere MIlla.