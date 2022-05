Gonzalo Verdú: "Arriesgué para ayudar al equipo y ahora me toca parar"

El capitán del Elche CF, Gonzalo Verdú, va a decir prácticamente adiós a la temporada por una rotura fibrilar en el tendón del músculo aductor. El central franjiverde venía arrastrando molestias durante las últimas semanas, pero decidió arriesgar para ayudar al equipo y, al final, se ha roto.

Verdú también ha acudido a la inauguración de la tienda oficial del club y ha repasado su lesión, el momento actual del equipo y el futuro para la próxima temporada.

¿Cómo se encuentras?

A falta de ver el alcance exacto, por el dolor y las sensaciones que tengo es que hay una lesión importante. Esperemos que sea el menos tiempo posible y que la recuperación vaya bien, que es lo importante

¿Eso quiere decir que dice adiós a la temporada?

Todo apunta a que sí, por sensaciones y como está la zona inflamada. Quedan solo tres semanas de Liga y es muy difícil que me pueda recuperar a tiempo y acortar los plazos.

Las lesiones nunca vienen bien, pero, encima, esta ha venido cuando estaba entrando en el equipo y consiguiendo buenos resultados…

Me da rabia. Pero esto es fútbol y sabemos que estamos expuesto a eso. Venía arrastrando molestias desde hace unas semanas y por la situación del equipo y mía en particular no me quería perder ningún partido. La decisión de jugar fue arriesgada y estamos expuesto a esto. Yo quería jugar y ayudar al equipo y ahora me toca parar y ayudar de otra forma. Estamos para lo que toque.

Por lo menos ha llegado con la salvación, prácticamente, conseguida…

Esperamos cerrarla esta semana en Cádiz, que, ganando, matemáticamente, puede ser posible, para estar todos tranquilos cuanto antes.

Su lesión, la baja por sanción de Roco y el golpe de Bigas dejan al equipo en cuadro en la posición de central para Cádiz…

Bueno, Pedro (Bigas) aparentemente es un golpe. Yo creo que puede llegar. Enzo (Roco) está sancionado, pero tenemos más centrales disponibles y más gente que puede jugar en un posible sistema de tres centrales. Barragán ha jugado ahí y Lucas Olaza, también. Hay bajas, pero de efectivos estamos bien. El equipo está por encima de todo y el que salga lo hará igual o mejor que los que veníamos jugando.

¿Hay ganas ya de asegurar la permanencia?

Sí. Estamos disfrutando de un buen momento. Cada día se nota se nota en el ambiente entrenando cuando las cosas van bien y el equipo sigue teniendo hambre de seguir sumando puntos e intentar ganar en Cádiz para cerrar la salvación.

¿Cómo ve el partido de Cádiz? Porque allí lo ven como una final…

Para nosotros es igual de importante o más. Queremos cerrar la permanencia cuanto antes y, lógicamente, no podemos dejar escapar ninguna oportunidad. Vamos a ir a por todas a Cádiz. No vamos a reservar nada y es el partido más importante que hemos tenido en toda la temporada.

¿Cuáles cree que han sido las claves de la gran segunda vuelta, que os ha dejado con la salvación prácticamente conseguida a falta de un mes?

Al final, el equipo venía trabajando bien durante todo el año. Nos faltaba esa dinámica positiva de resultados. Se produjo un punto de inflexión con el cambio de entrenador. Francisco nos trajo es mentalidad ganadora que el equipo, a veces, no tenía. Es muy importante el rendimiento que le ha sacado a todos los jugadores, porque la mayoría hemos partidos y se ha rendido muy bien y eso ha sido clave para que el funcionamiento del equipo haya sido el que se ha visto en la segunda vuelta. Mucha valentía, nos ha hecho no conformarnos con nada e ir siempre a por los tres y muchos partidos se han vencido por esa mentalidad ganadora.

Habla de esa mentalidad ganadora. ¿Hay confianza en el vestuario en que Francisco pueda continuar?

Dentro del vestuario no se ha hablado de ese tema. El míster está tranquilo intentando conseguir el objetivo y lo que tenga que ser será de aquí a final de temporada o cuando toque hablar de ello. El equipo está encantado con Francisco y para mí sería una gran alegría que pudiera seguir.

Llegó en Segunda B, luego Segunda y Primera… Además, siendo siempre importante y cuando lo ha tocado jugar, casi siempre, el equipo ha ganado...

Al final son datos, pero están ahí. Mi trabajo va mucho más allá de lo que es solo el terreno de juego. También fuera, en el vestuario… Lo que intento es aportar mi granito de arena desde el lugar que me toque estar. Y cuando me ha tocado jugar, he intentado aprovecharlo, he tratado de dar el máximo de mí y estoy muy contento de como ha ido la temporada.

Después de subir de Segunda B a Primera y tras dos campañas en la máxima categoría, ¿qué Elche espera la próxima temporada?

El Elche tiene que seguir dando pequeños, pero firmes. Es lo que está haciendo el club desde que yo llegué. Y la próxima campaña el punto de exigencia será un poco todos. Ojalá pueda ser un año bonito en Primera, con el Centenario, y la clave es seguir dando pasos cortos, pero firmes. El club lo está haciendo muy bien. La gente también se está enganchado, porque deportivamente se están haciendo bien las cosas y el club vive un gran momento y tenemos que continuar así.