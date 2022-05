Bigas: "¿Europa? El primer objetivo tiene que ser la permanencia y luego veremos"

Durante los últimos días y una vez que el Elche CF ha conseguido la permanencia ya se ha puesto la mirada en la próxima temporada. Se han lanzado mensajes de mucha grandeza, poniendo la clasificación para disputar competición europea como uno de los objetivos a marcar para el próximo el curso.

Ayer, uno de los jugadores más experimentados de la plantilla, que ha estado muchos años en Primera División como Pedro Bigas avisó de que el primer objetivo debe ser la permanencia y, posteriormente, si se consigue con suficientemente de antelación ya habrá tiempo en cotas mayores.

«Todos queremos aspirar al máximo. Nuestro principal objetivo debe ser la permanencia y, una vez que la consigamos, ya se verá hasta dónde podemos llegar. Yo también firmaría poder clasificarnos para Europa. Pero debemos ir paso a paso y pensar en el primer objetivo. A partir de ahí, si se hacen bien las cosas, hemos demostrado que este equipo puede ir a más y porqué no soñar», comentó.

El central mallorquín considera que sería bueno mantener el bloque de la actual plantilla. «Sería fundamental, pero es difícil, porque habrá jugadores que quieren salir y otros que están negociando renovar. Me gustaría que se quedase la mayoría, porque ha habido un buen grupo y un gran ambiente en el vestuario. Si no se puede, esperamos que venga gente que aporte, como lo han hecho los que están hasta ahora».

El defensa franjiverde destacó la ambición de la propiedad del club que encabeza Christian Bragarnik: «Es gente ambiciosa y quiere lo mejor para el Elche. Seguro que está trabajando en ello para traer a los mejores jugadores. Al final, el club está en sus manos y seguro que quiere lo máximo para que pueda seguir creciendo».

Bigas también alabó el trabajo de Francisco. «No tengo ninguna palabra mala. Vino en una situación difícil, el equipo estaba en una mala dinámica. Eso no quiere decir que la culpa fuera del anterior entrenador. Francisco ha sabido darle la vuelta a la situación, nos hizo creer en el trabajo que quería. Solo puedo tener agradecimiento por lo bien que ha hecho las cosas. No nos ha dejado relajarnos ni un minuto. Igual algunas cosas se podían haber mejorado, pero se ha conseguido el objetivo y no se puede pedir más.

Muchas lesiones

Pedro Bigas llegó como uno de los fichajes importantes para la defensa de la actual temporada. Sin embargo, ha tenido demasiadas lesiones. «He jugado cerca de 20 partidos y el año anterior no pude jugar ni 12. Es verdad que la lesiones me han pasado factura. Este año para mí ha sido mejor que el pasado, he jugado más partidos y más minutos, he tenido la confianza de los entrenadores, tanto con Escribá como con Francisco. Estoy contento porque a nivel colectivo hemos logrado el objetivo. A nivel individual siempre se puede mejorar. Me hubiera gustado que me hubiesen respetado las lesiones y jugar más, pero estoy contento. La edad y los esfuerzos siempre pasan factura y uno siempre quiere jugar el máximo.

Cuando se le preguntó qué nota le pondría al equipo en el presente curso, señaló que «un aprobado seguro, porque hemos logrado el objetivo que se nos pidió a falta de dos jornadas. Siempre se puede mejorar y ha habido algún partido que lo podríamos haber hecho mejor y hemos concedido más de la cuenta. Yo le pondría un notable alto, porque conseguir la permanencia a falta de varias jornadas no es nada fácil y hemos dado una buena imagen», aseguró el central.