Francisco: “Con Collado y un centrocampista más me daría por satisfecho”

El entrenador del Elche CF, Francisco Rodríguez, ha ofrecido este sábado la rueda de Prensa previa al primer partido de LaLiga que el conjunto ilicitano disputará este lunes (21.30 horas), en el estadio Benito Villamarín, frente al Betis. El técnico franjiverde ha analizado la situación de la plantilla, el mercado y los fichajes que han llegado. Ha confirmado que Álex Collado está muy cerca y que con el futbolista del FC Barcelona y otro mediocentro se daría por satisfecho. No espera más de dos fichajes más.

¿Qué valoración hace de las incorporaciones que han llegado y de como queda la plantilla?

Estoy contento. Con Pol Lirola hemos encontrado un perfil diferente de lateral derecho que íbamos buscando. Roger Martí es un jugador con experiencia, al igual que Carlos Clerc y con Collado esperamos que, al final, haya acuerdo. Ha sido un mercado y una pretemporada difícil. Hubo en determinados momentos opciones que esperamos cerrar y que por sus clubes de origen y por los propios futbolistas que decidieron otros sitios no se pudieron hacer. Pero estoy contento con lo que ha venido

¿Le hubiera gustado tener antes a los fichajes?

A cualquier entrenador le gusta tener lo antes posible a los jugadores para que se vayan adaptando. Pero estoy contento. Hemos conseguido mantener la base de la temporada pasada y se ha hecho un gran esfuerzo para ello. No hemos tenido una regularidad en la pretemporada porque han habido muchas lesiones y molestias y no ha sido fácil. Pero eso no es excusa. La gente que ha venido o se ha quedado ha sido la que ha querido y, para mí, son los mejores. Estamos preparados para comenzar la competición.

¿Está ya en Elche y cerrado el fichaje de Álex Collado?

Me gustaría decir de sí. Pero hemos tenido situaciones parecidas y, al final, no se concretaron. Esperamos que en el entrenamiento de mañana por la tarde pueda estar con nosotros. Lo importante es que quiere venir.

Con Roger Martí, Carlos Clerc, Pol Lirola y Collado… a priori tiene mejor plantilla que la temporada pasada…

Bueno, Collado todavía no está. Mejor plantilla veremos… Sí que es diferente y versatil. Ahora hay que demostrar que es mejor durante la temporada. La plantilla de la temporada pasada compitió muy bien y sacó los puntos necesarios para lograr el objetivo. Esperamos que esta campaña también lo podamos hacer.

¿Se plantean la llegada de un portero o, finalmente se quedan con Axel Werner?

Queríamos ver a Axel durante la pretemporada. Nos planteamos la posibilidad de fichar a un portero, pero, hemos decidido que con Edgar Badia, Axel y el chaval del filial Jesús vamos a echar hacia adelante.

¿Parece que puede falta un jugador específico de banda izquierda?

Ahora mismo, con Fidel, Tete Morente, Pere Milla, que también puede jugar ahí, podemos estar contentos y no nos lo planteamos.

¿Y un central después de la lesión de Gonzalo Verdú y los problemas con Pedro Bigas?

Estamos valorándolo si apareciera algo interesante, pero no es una prioridad. Es verdad que Gonzalo (Verdú) ha tenido que pasar por el quirófano, pero está recuperándose bien. Es una posibilidad, pero si surgiera algo.

¿Entonces, cuántos fichajes más espera?

Un jugador más para el eje del centro del campo y Collado, si se concreta. Con dos podríamos dar la plantilla por cerrada.

¿Cómo se encuentran los lesionados y jugadores tocados como Lucas Boyé, Gonzalo Verdú, Pastore y Raúl Guti?

Con Boyé estamos contentos, porque está evolucionando bien y esperamos que la próxima semana se pueda unir al grupo. Pastore lleva dos entrenamientos con el grupo y está bien. No ha podido hacer la pretemporada como esperábamos, pero mentalmente está muy bien. Gonzalo evoluciona bien y con Guti estamos pendiente de su evolución. Tuvo un problema el miércoles y no ha podido entrenar como el resto y veremos en los dos últimos entrenamientos como se encuentra. Si no está al 100% no viajará.

Primer partido contra el Betis, un rival complicado que está teniendo problemas para inscribir jugadores…

Sabemos que de la dificultad que va a tener el partido, porque es un gran rival, juega en su casa, ante su afición. Aunque no pueda inscribir jugadores, puede sacar un once que estaría preparado para competir en Europa. Tiene futbolistas de un alto nivel y no va a ser fácil. Pero hemos preparado el encuentro a conciencia para competir bien e intentar sacar un buen resultado.

¿Ve a Pol Lirola preparado para ser titular?

Viene de hacer la pretemporada y competir con el Olympique de Marsella hasta hace dos días. Es una posibilidad y decidiremos. Lo importante es que los futbolistas que están llegando están preparados para competir.

Por último, ¿qué mensaje le mandaría a la afición y cuál es el objetivo de esta temporada?

El objetivo lo tenemos todos muy claro y es la permanencia. La afición los sabemos y agradecemos el apoyo que nos están mostrando, con más de 22.000 abonados. Eso, para un equipo como el nuestro, es fantástico. Al final de la temporada pasada se lo pedimos y han respondido. La afición del Elche es inteligente, sabemos todos de la dificultad que vamos a tener durante la pretemporada y ojalá que todos juntos podamos disfrutrar.