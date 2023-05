Carlos Clerc ha sido el futbolista del Elche CF encargado de atender a los medios de comunicación este miércoles. El futbolista catalán ha hablado de la nueva posición de central en la que le ha ubicado Beccacece, ha asegurado que en estos últimos partidos, a pesar del descenso, está volviendo a disfrutar del fútbol, después de una temporada “dura” y que las buenas sensaciones que están mostrando deben servir como estímulo para mantener la “comunión” con la afición y que el Martínez Valero sea un fortín la próxima campaña en Segunda División.

¿Qué ha supuesto en el vestuario la última victoria frente al Atlético de Madrid?

Siempre una victoria y más después del año tan malo que hemos llevado es motivo de alegría y refuerza el trabajo que venimos haciendo últimamente con el nuevo entrenador. Todo lo que sea ganar y más en casa no alegra, por nosotros, pero, sobre todo, por nuestra afición, con la que nos sentimos en deuda y han podido disfrutar de ese premio.

¿Cómo se está encontrando en su nueva posición de central tras haber jugado casi toda la temporada de lateral o carrilero izquierdo?

Desde el primer día, el míster fue muy claro conmigo. Me dijo que por mis condiciones y por la idea de juego que pretendía implantar quería que jugase más de central. Además, dependiendo del partido, también me puedo incorporar al ataque y poner centros. Me siento muy cómodo, participo mucho con el balón y realizo coberturas a la hora de recuperar. Estamos intentando crecer como equipo y prepararnos para lo que viene. Es un principio para el futuro y esperamos seguir con la buena dinámica.

¿Qué diferencias está encontrando con la demarcación que tenía anteriormente?

Sobre todo a nivel físico. Me exige menos a la hora de recorrer grandes distancias y volver atrás. Es más estresante y te obliga a estar más atento para tapar a los delanteros rivales. Me está viniendo bien para seguir adaptándome y aportar cada vez más.

¿Su idea es seguir en el Elche en Segunda División? ¿Se ve jugando como central la próxima campaña?

Tengo contrato y mi idea es continuar. En el fútbol no hay nada imposible y las cosas pueden cambiar. Pero mi intención es seguir. El míster también me ha trasmitido su confianza y me estoy sintiendo cómodo en la posición que me pone. No es un central al uso, porque tengo libertad para incorporarme arriba, llegar y poner centros. Siempre nos dice que hay que tener confianza, pero, a su vez, inteligencia, para saber cuando se puede subir y cuando replegar atrás. Esa posición me permite hacer ambas cosas

La afición cantó el domingo “Volveremos, volveremos a Primera División”. Están en deuda con los seguidores. ¿Siente que la próxima temporada deben empezar desde el primer partido siendo claros favoritos al ascenso?

La próxima temporada ya ha empezado para nosotros. Lo que estamos haciendo ahora tiene que ver con lo que vamos a hacer. Los dos últimos partidos en casa debe ser el principio de lo que viene. Tenemos que hacernos fuertes como local. En Segunda División es muy importante no dejar escapar ningún punto de nuestro estado, porque eso te permite estar arriba. Ademas, te permite cultivar e incentivar una comunión con la afición. Tenemos que irnos de vacaciones con esa aura viva y positiva. El Martínez Valero tiene que ser un fortín. Por ello, aunque a nivel de clasificación no nos estamos jugando nada, es importante acabar bien con nuestros seguidores.

Se está viendo un Carlos Clerc que ha ido de menos a más…

Vivo en un momento feliz, tanto a nivel personal como con el equipo. Estoy jugando a buen nivel y me encuentro cómodo en el campo. Además, me siento querido por la gente que me habla por la calle y quiere hacerse fotos conmigo. Hemos vivido una temporada muy dura y este final está siendo un impulso para lo que viene.

Se le ha visto sufrir mucho por esa estadística de no ganar partido, tanto la pasada campaña con el Levante como la actual con el Elche. ¿Piensa que a partir de ahora va a vivir momento buenos?

En el fútbol no todo son alegrías. Me ha enseñado las dos caras. Ahora estoy intentando disfrutar y viviendo la cara bonita que todo jugador quiere. El fútbol te permite volver a ilusionarte.

La victoria del pasado domingo contra el Atlético también es un mensaje para el Getafe, el próximo rival y para los partidos que quedan dejando claro que el Elche no va a bajar los brazos a pesar de estar decendido …

Si alguien espera que el Elche va a ser un caramelito en los partidos que quedan está equivocado. Sabemos que estamos en deuda con nuestra afición y que vamos más allá de lo que queda de temporada. Se está demostrando que, a pesar de estar descendidos, los rivales saben que cuando juegan contra nosotros lo van a tener difícil. El Elche va a ir a Getafe a por los tres puntos y deberán estar alertas.

De cara al partido del sábado, ¿les puede beneficiar la mayor presión que puede tener el Getafe?

El míster no nos da opción a relajarnos. Viene cada día con una gran energía y no permite que nos relajemos. Queremos terminar bien la temporada y que se siga viendo ese Elche que se viene viendo, que lucha y va a por las victorias. Nos puede venir bien esa desesperación que tiene el Getafe y afrontamos el encuentro, siempre, desde el respeto.

