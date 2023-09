Sergio León ha sido presentado oficialmente este martes como nuevo jugador del Elche CF. El atacante cordobés, que ya jugó los últimos minutos en el partido del pasado contra el Racing de Santander, ha firmado por una temporada y otra condicionada en caso de cumplir una serie de objetivos. El delantero vuelve al club ilicitano después de ocho años y asegura que regresa con mucha “ilusión” y con ganas de “aportar experiencia y goles” al equipo para intentar conseguir el ascenso a Primera División.

¿Cómo se produjeron las negociaciones y cuándo tomó la decisión de venir?

Lo tuve claro después del partido que jugamos con el Valladolid contra el Alcorcón (0-2). Creía que iba a jugar y no lo hice. Entonces tomé la decisión de venir al Elche, que había mostrado interés. Me he ido con pena de un club en el que he vivido dos años maravillosos y en el que me han tratado muy bien. Pero también le tengo un cariño especial al Elche y no me costó tomar la decisión de volver.

¿Qué recuerda de aquella temporada 2015-2016 en la que fue Pichichi de Segunda División con 22 goles en el Elche?

Fue un año bonito para mí y para la afición. Ahora vengo con mucha ilusión de volver a aportar goles, experiencia y, sobre todo, ilusión. Regreso a la que considero mi casa, porque es un club en el que yo y la afición nos quereos mutuamente. He tomado una buena decisión y creo que era el momento de regresar.

¿Cómo se sintió el sábado cuando salió a calentar y cuando ingresó en el campo y se llevó una gran ovación de la afición?

Sentí que todo el cariño que dejé cuando me marche, me lo devolvieron. Fue un momento muy bonito. Un amigo me mandó el vídeo. Al principio, no era consciente porque estaba centrado en el partido y en salir para ayudar al equipo a ganar. Luego también me mandó el vídeo mi mujer. Fue muy gratificante volver después de ocho, volver a gente de Elche y sentir ese cariño.

¿Qué puede aportar Sergio León? ¿Qué diferencia hay entre el jugador que marchó y el que vuelve ahora? ¿Es consciente de que le van a pedir goles?

Los delanteros vivimos del gol. Vuelvo con mucha ilusión y dispuesto a aportar experiencia, trabajo, sacrificio y, por supuesto, goles. Toda la vida he marcado goles. Unos años más y otros menos. Tengo mucha ilusión de aportar y ayudar a los compañeros, porque hay buen equipo.

Y hereda el dorsal número 9 de Lucas Boyé. ¿Es mucha responsabilidad?

El 9 también lo tuve yo cuando estuve aquí y puedo decir que también es mío. He podido cogerlo y soy feliz y voy a seguir creciendo con él.

¿Ve al Elche capacitado para conseguir el ascenso?

Los objetivos hay que ganárselos en el campo, por mucho buen equipo que tengas. La Segunda División son muchos partidos y puedes tener altibajos. Tenemos una plantilla con calidad y experiencia. En los pocos días que llevo, he podido comprobar que hay un vestuario sano y el equipo me gusta mucho. Estoy preparado para disfrutar, juegue un minuto, 45 o todo el partido.

¿Por qué ha firmado solo por una temporada?

Cuando se llegan a ciertas edades (34 años) es difícil que te firmen un contrato por dos o tres años más. Veo bien firmar por un año y otro más en función de lograr una serie de objetivos. Me gustaría seguir más tiempo en el Elche y si es en Primera División mejor, me me da igual la categoría y me daba igual el contrato, porque lo que quería era venir al Elche.

El equipo ha adolecido en las primeras jornadas de gol… ¿Espera poder cambiar la situación?

Marcar es importante, pero también lo es crear oportunidades y el equipo las está creando. Cuando digan de entrar, seguro que entran todas. Al principio de la Liga siempre hay algo de nerviosismo y todos quieren marcar. Durante el primer tiempo contra el Racing de Santander, que estuve en el banquillo, vi a un equipo que llegaba arriba y creaba bastantes ocasiones. Seguro que, cuando digan de entrar, marcaremos muchos goles.

Y las casualidades del destino, el domingo visita al Valladolid… ¿Afronta el partido con ganas de revancha?

Ganas de revancha no. Ahora defiendo a otro club. Hace apenas cinco días que salí de Valladolid y es un equipo que me dio la oportunidad de disfrutar de un ascenso a Primera División, que nunca antes había vivido. Tengo muchos recuerdos y muchos amigos allí. Mi mujer y mis hijos están aún allí, aunque espero que encontremos pronto casa en Elche. Será un partido bonito y tendré la oportunidad de reencontrarme con mucha gente.