El entrenador del Elche CF, Sebastián Beccacece, aseguró ayer que le gustaría contar con dos nuevos delanteros después de las salidas de Ezequiel Ponce, al AEK de Atenas; y de Pere Milla, al Espanyol.

"Necesitamos uno y otro como Pere Milla, que pueda jugar más fuera y pueda ejercer en los cuatro puestos de la parte ofensiva. Hablo todos los días con el secretario técnico, Sergio Mantecón, y estamos viendo posibilidades. Si el mercado se hubiera cerrado antes del comienzo del campeonato, no ocurrirían estas cosas. Siempre hay coqueteos con algún jugador, tanto por parte nuestra como por el resto de los equipos. Es una norma que se debe revisar, porque los que más lo sufrimos somos los entrenadores. Pero las reglas son para todos igual", ha comentado este jueves el técnico del conjunto ilicitano.

Para cumplir esos deseos, la comisión deportiva está trabajando y uno de los principales objetivos es el exfranjiverde Sergio León. El Real Valladolid está dispuesto a facilitarle la salida, una vez que concrete la llegada de un recambio.

El mayor obstáculo que se está encontrando el Elche es la alta ficha que tiene el atacante cordobés en el club ilicitano. En un principio, parecía asumible y parecía que era de una cantidad similar o, incluso inferior, a lo que cobraba Pere Milla en la entidad franjiverde (unos 800.000 euros). Sin embargo, ese dinero era el fijo y Sergio León tiene también una serie de pluses por goles y partidos que elevan su contrato hasta cerca del millón de euros.

En el Elche consideran que es excesivo para un jugador de Segunda División y más con 34 años. Además, el Valladolid podría solicitar una pequeña cantidad en concepto de traspaso, ya que le queda un año de contrato. Lo que elevaría, todavía más, el desembolso que tendría que realizar el club ilicitano.

Por ello, la entidad franjiverde espera que el delantero también realice un esfuerzo y, al final, puedan alcanzar un acuerdo.

De momento, las partes ha decidido darse un respiro y van a dejar pasar el fin de semana, ya que también hay competición y Sergio León debe estar centrado en el Valladolid y el Elche en su partido de mañana contra el Eibar.

A partir del lunes y, una vez que el mercado vuelva a moverse con más rapidez, volver a retomar las negociaciones.

El club castellano también está pendiente de cerrar con el Valencia la cesión, con opción de compra en caso de ascenso, a Marcos André. En caso de concretarla, ya tendría el deseado relevo para el delantero del Palma del Río. Algo que podría facilitar su salida y su fichaje por el Elche.

La operación no es fácil. Sergio León y su representante, Joaquín Vigueras, ya saben que el club ilicitano no está dispuesto a llegar a la alta ficha que cobra en el Valladolid. Y si quiere cumplir su deseo de recalar en el conjunto franjiverde tendrá que bajarse sus emolumentos. Aunque siempre se pueden incluir una serie de parámetros como números de goles y partidos y, sobre todo, lograr el ascenso para no perder todo el dinero que tiene firmado con la entidad castellano.

Karrikaburo y Manu Vallejo

Mientras tanto, la comisión deportiva del Elche también tiene abiertos otros frentes, que tampoco son fáciles.

Karrikaburo es otra de las alternativas. Pero el joven jugador del conjunto donostiarra ya ha trasladado al club ilicitano que su prioridad, por el momento, es encontrar un equipo de Primera División. En caso de no conseguirlo, escucharía al conjunto franjiverde. También tiene otros pretendientes de Segunda División, como el Sporting de Gijón y el Leganés, Sin embargo, en esa tesitura, el Elche partiría con cierta ventaja, al ser un claro candidato al ascenso.

Otros de los delanteros que se ha relacionado con el club ilicitano en las últimas horas es Manu Vallejo del Girona. Es un perfil más polivalente, que se puede acercar más al de Pere Milla, como desea Beccacece, para poder jugar como segunda punta o en las dos bandas.

El Elche ya se interesó por Manu Vallejo hace dos temporadas. Su problema es que tiene contrato con el club catalán hasta 2025 y los gerundenses pretenden cobrar por su traspaso o establecer una cesión con compra obligatoria.

Todo hace indicar que la solución a la llegada de dos nuevos delanteros al Martínez Valero no se va a desencallar hasta los últimos días del mercado.