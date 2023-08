El entrenador del Elche CF, Sebastián Beccacece, ha ofredido este jueves la rueda de prensa previa al encuentro de este sábado (17 horas), contra el Eibar. El técnico franjiverde ha pedido “abstraerse” de la presión y del ruido exterior que tiene el equipo con su vitola de ser uno de los principales candidatos al ascenso. El preparador argentino quiere centrarse en el trabajo diario, partido a partido y hacer autocrítica y corregir los errores del estreno liguero ante el Racing de Ferrol.

Beccacece tambié ha señalado que espera la llegada de un delantero y de otro polivalente que pueda hacer las funciones de Pere Milla.

¿Cómo ha sido la semana de trabajo después de la dura derrota en el estreno liguero frente al Racing de Ferrol?

Las sensación ha sido le de no haber cumplido con las expectativas, que eran ganar. Hemos hecho análisis y auto crítica del partido. En el primer tiempo estuvimos bien, pero ese dominio no lo trasladamos al resultado y el rival marcó en su primera ocasión. El gol provocó el efecto contrario y nos afecto. Somos personas y tenemos que aprender. No creo que seamos favoritos si en la jornada 22 no estamos arriba. El camino va a ser largo. El equipo está bien, con fuerza y exigencia. Nosotros tenemos claro que nuestro único objetivo es ir partido a partido. Nada es diferente sobre antes del primer partido. A todos nos gusta ganar, pero la recompensa hay que buscarla en el trabajo y cuando uno cree en ello trabaja más para conseguirlo.

¿Ve más difícil conseguir el ascenso en Segunda División que la permanencia en Primera?

Nadie dijo que iba a ser sencillo. Nosotros lo tenemos claro. Sé donde estoy y lo que venimos a buscar. El foco para encontrar el camino de conseguirlo es la construcción. Unir y construir, esa es nuestra labor. No cambia por el resultado de un partido. Ante la adversidad, tenemos que continuar construyendo. La Segunda División es diferente a la Primera, en la que hay más diferencias entre los equipos. En Segunda División, los presupuestos, la camiseta y la historia quedan en un segundo plano, porque es todo más igualado. Por ello, hay que correr, defender y atacar más que el rival.

¿Le mandaría un mensaje de calma y tranquilidad a la afición, como han dicho algunos jugadores?

Más que calma y tranquilidad, yo me encuentro muy activo. Para intentar ser superiores a los rivales hay que seguir insistiendo en el trabajo y cuando llegan las adversidades más. Los contrarios también juegan. La labor del entrenador es preparar al equipo para ser consistente y constante. Esto, como he dicho muchas veces, es un proceso. Si nos dejamos influenciar por el ruido exterior nos equivocaremos. A mí lo que preocupa es preparar al equipo y que los jugadores compitan. Todo lo exterior no debe influenciarnos. Hay un grupo comprometido, que cree y que quiere aprender cada partido para mejorar.

Ahora llega el encuentro del Eibar, otro candidato que también perdió…

Cada partido tiene una necesidad. Nosotros tenemos que insistir para ver qué podemos hacer para conseguir lo que queremos. Si nos dejamos absorber por lo de fuera habrá un riesgo y no conseguiremos lo que queremos. El rival también afronta el choque con el dolor de la derrota en su primer partido. Es un equipo que ha terminó cuarto la temporada pasada, lleva dos temporadas quedándose a las puertas de ascender y tiene argumentos de sobra para estar arriba. No me gustan las excusas, me gusta la autocrítica y debemos mejorar para concretar las ocasiones que generamos. El esfuerzo debe ser máximo. Tenemos que animarnos a intentar jugar en campo contrario, aunque juguemos fuera de casa. Pero, al mismo, tiempo, en defensa debemos estar en guardia y en alerta para no regalar nada, porque el partido se puede decidir por detalles.

Jugar en un campo como Ipurúa, con sus reducidas dimensiones, ¿va a influir a la hora de que el equipo tenga que meterse atrás y defender en muchas momentos?

El escenario del partido tiene unos condicionantes por las medidas. Tenemos que tenerlo en cuenta. La temporada pasada también jugamos en Balaídos contra el Celta y tuvimos que correr detrás de la pelota y lo hicimos bien. Perdimos en el último minuto y antes tuvimos ocasiones para marcar. Si el equipo tiene que juntarse y defender, lo va a hacer. Pero cuando tengamos la pelota hay que arriesgar y atacar. Esto es fútbol y hay que saber competir, ser dominados y dominar. Debemos saber adaptarnos a los campos y a los rivales.

Mercado de fichajes

Tras la salidas de Ponce y Pere Milla, ¿considera que solo hace falta un delantero como dijo?

Necesitamos uno y otro como Pere Milla que pueda jugar más fuera y pueda ejercer en los cuatro puestos de la delantero. Hablo todos los días con el secretario técnico, Sergio Mantecón, y estamos viendo posibilidades. Si el mercado se hubiera cerrado antes del comienzo del campeonato, no ocurrirían estas cosas. Siempre hay coqueteos con algún jugador, tanto por parte nuestra como por el resto de los equipos. Es una norma que se debe revisar, porque los que más lo sufrimos somos los entrenadores. Pero las reglas son para todos igual.

Con dos delanteros y un jugador polivalente en la banda derecha como pidió, ¿se daría por satisfecho?¿ O pueden haber alguna salida como la de Diego González y traer otro central?

De salidas no se nada. No tengo ninguna información. Está la incógnita de Lucas Boyé, que seguirá hasta el final del mercado, pero está entrenando con mucha energía, a tope y muy comprometido. Disponemos de cuatro fichas libres y las vamos a intentar aprovechar de la manera más conveniente. La comisión deportiva está trabajando y yo no puedo perder el tiempo y la energía en esas cosas porque me tengo que centrar en el preparar el partido del Eibar con la gente que tengo para poder afrontarlo de la mejor manera posible.