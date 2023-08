El entrenador del Elche CF, Sebastián Beccacece, como no podía ser de otra forma, también ha dado su opinión este jueves, en la rueda de prensa previa al partido de este sábado (17 horas), en Eibar, sobre la salida de Pere Milla del club ilicitano para fichar por el Espanyol.

El técnico franjiverde ha querido dejar claro que ha sido una decisión exclusivamente del jugador, ha defendido que ha sido uno de los futbolistas que más minutos ha tenido desde que llegó al banquillo del Elche y ha elegido su carácter y personalidad.

"Ha sido una decisión del futbolista y forma parte del día a día del fútbol. Ha entendido que lo mejor es marcharse y no hay otra realidad. Yo me tengo que adaptar a los futbolistas que tengo y los que tengo son los mejores y debo poner el foco en trabajar con ellos y mejorar como grupo", ha comentado el preparador argentino.

Beccacece ha querido dejar claro que no ha existido ningún problema porque no haya jugado mucho en los últimos partidos: “De los 30 futbolista que he utilizado desde que llegué, tanto en el final de la temporada pasada como en la actual, Pere Milla ha sido el octavo que más minutos ha jugado. Ha sido una decisión suya y a mí no me a cambiar lo que pienso de él. Es una persona extraordinaria y que lo ha dado todo mientras ha estado aquí. Ahora se ha marchado y puede venir alguna cara nueva”, ha indicado el entrenador.

Cuando se le ha preguntado por la charla que ambos mantuvieron en el último entrenamiento antes de que el atacante ilerdense se marchara al Espanyol, el técnico del Elche ha querido destacar que "mi relación con Pere Milla siempre ha sido excelente. Es una persona cercana, profunda, sensible y con empatía, más allá de los resultados. Nos dimos un abrazo y me comentó que iba a ser padre y que quería estar cerca de la familia. Ahora, o tengo que poner el foco en los delanteros que tengo, como son Lucas Boyé y Mourad”.