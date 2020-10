El Ayuntamiento de Elche valorará a la hora de licitar un servicio que en la plantilla de las empresas que optan al contrato haya mujeres mayores de 45 años para mejorar la inserción laboral en este rango de edad, que en la actualidad supone el 33% del total de desempleados de la ciudad, según el último informe de empleo de septiembre. Esta es una medida que ha empezado a implantarse en las últimas contratas del área de Bienestar Social, como uno que se ha estado preparando para servir vales de alimentos, aunque desde el ejecutivo local esperan que progresivamente pueda incluirse esta cláusula en el resto de contratos municipales dentro del apartado de colectivos vulnerables, según indicaba ayer Mariano Valera, edil de Igualdad, al tiempo que presentaba una campaña local para hacer un llamamiento a las empresas locales con el fin de que contraten a mujeres mayores de 45 y que se anteponga la experiencia laboral y la valía de la persona antes que la edad o el sexo.

A pesar de lo positivo de este mecanismo, desde la Concejalía de Contratación reseñan que no siempre se podría aplicar este tipo de cláusula social en los pliegos a la hora de licitar un servicio «porque hay que ponderar la situación de los sectores» explica Héctor Díez, edil del área. Es decir, que para según qué contratos podría haber empresas que no cumplen con ese perfil de edad por los servicios que se prestan y apuntan a que en según qué servicios no se pueden demandar muchos requisitos porque podrían quedarse desiertos los contratos. Aún y así, el equipo de gobierno asegura que desde que se implantó la nueva ley de contratos del sector público en 2017 se está fomentando este tipo de cláusulas, sobre todo para facilitar la inserción laboral de personas con algún grado de discapacidad o incluso en la baremación se cuenta que las empresas tengan una apuesta por la sostenibilidad, aunque en el caso de este incentivo para trabajadoras mayores de 45 apenas se ha desarrollado este instrumento.

Desde la delegación sindical de CC. OO. en Elche reseñan que en la administración pública hay muchas mujeres con este rango de edad pero hay sectores en los que todavía les cuesta entrar como la construcción, la industria o incluso en derivados del calzado o el transporte donde la mujer esta infrarrepresentada, según explica Carmen Palomar, secretaria general de CC.OO. en el área del Vinalopó y Vega Baja. De igual forma, el porcentaje de mujeres desempleadas en Elche en este rango de edad es de un 60% frente al 40% aproximado de hombres en la misma franja, por lo que la brecha social es evidente, y se ha acentuado incluso más con la crisis sanitaria por el covid-19, ya que en los últimos meses se ha alcanzado la horquilla de las 9.000 mujeres desempleadas a nivel local de algo más de 27.000 personas sin trabajo actualmente en la ciudad.

Desde UGT reseñan que la epidemia ha acrecentado la diferencia de empleo entre hombres y mujeres. Según Ismael Senent, secretario general comarcal de UGT, hay sectores muy feminizados en los que no sería imperioso incluir este tipo de cláusulas como la limpieza o el cuidado de mayores, pero otros en los que sí sería positivo para motivar que la coyuntura cambie. Por otra parte, desde los sindicatos entienden que a nivel local sí que se está trabajando para facilitar el acceso a este perfil en aspectos como, por ejemplo, las ayudas a la contratación, por las que las empresas pueden recibir más cuantía si contratan a mujeres mayores de 45.

Toque de atención a los empresarios en mupis y redes sociales

El área de Igualdad y desde la Casa de la Dona han puesto en marcha una campaña, impulsada por el Consejo de la Mujer, que tiene formato físico y digital para hacer un llamamiento a los empresarios para que no discriminen a la hora de contratar y se tengan en cuenta también a las mujeres mayores de 45.

La campaña es directa poniendo el foco en los años de experiencia de la candidata en lugar de su edad. La campaña aparecerá en mupis, carteles y redes sociales.