La UMH logra determinar casi al 100% en qué pacientes de cáncer funciona la inmunoterapia

«Cada tipo de tumor sigue una estrategia diferente para atacar al sistema inmune y por eso es importante definir con precisión el tratamiento adecuado para cada uno de los pacientes», matiza Ferrer Montiel, quien también es uno de los fundadores y presidente de Fastbase Solutions, la empresa del Parque Científico de la UMH que está al frente de una investigación que puede aportar avances decisivos para plantar cara la enfermedad. Fruto de los años de trabajo, el equipo universitario está desarrollando una herramienta que ofrece tanto a patólogos como a oncólogos conocer con altísima precisión el comportamiento molecular que utilizan los tumores para esquivar al sistema inmune.

Desde la UMH recalcan que la tecnología que están desarrollando no deja de ser una herramienta de diagnóstico aunque, eso sí, conocer los componentes de un tumor ofrece grandes ventajas, entre ellas las de poder utilizar estrategias y medicinas personalizadas para cada paciente. «La industria farmacéutica está desarrollando un arsenal de fármacos contra el cáncer y resulta fundamental que los oncólogos lo puedan utilizar de la mejor manera», sostiene Ferrer Montiel.

Más ventajas

Una de las ventajas más importantes que ofrece el trabajo que se está haciendo en la Universidad ilicitana está relacionada con los tratamientos que no funcionan. La plataforma que ha generado Fastbase Solutions reduce el tiempo que necesitan los oncólogos para conocer si una terapia está dando el resultado esperado o no ofrece una respuesta eficaz en el paciente, lo que permite ganar unos meses que en este tipo de enfermedades siempre son vitales. «La ventaja es que se puede cambiar un tratamiento en un mes, y no tener que esperar cinco o seis para conocer los resultados, un tiempo en el que el tumor sigue creciendo. No solo diagnosticamos mejor, en un estadio más temprano, sino que también dotamos a los profesionales de herramientas que permiten tomar decisiones más avanzadas», destaca el director del Instituto de Biotecnología, antes de añadir: «Es muy importante que nos encaminemos hacia una medicina personalizada porque el cáncer es una enfermedad muy variada. Pensamos que todos son iguales pero no tienen nada que ver, por el ejemplo, el de mama, el de colon o el de piel».

La empresa del Parque Científico está encabezada por Ferrer Montiel y la directora del Centro de Terapias Innovadoras en la Universidad de Bath (Reino Unido), Banafshe Larijani, y lleva desarrollando esta tecnología, que ahora se está validando a través de un estudio clínico en hospitales españoles, desde 2016. La compañía de la UMH ha abierto una ronda de financiación para poder llevar a buen término su proyecto y ha conseguido cerca de un millón de euros, gracias a las aportaciones de 650.000 euros de la plataforma Capital Cell y de 150.000 euros de una firma vasca y de una entidad crediticia.

El propio Ferrer Montiel está dirigiendo actualmente otro estudio clínico en hospitales de Elche y la provincia para aliviar los efectos secundarios de la quimioterapia, un trabajo que ofrecerá resultados en los primeros meses del próximo año. «En la inmunoterapia hay muchas expectativas depositadas», reconoce el científico, que también asegura que el próximo paso de la herramienta de diagnóstico que se está desarrollando en la Universidad ilicitana será el de acudir a la Agencia Europea del Medicamento para lograr la validación.

En los trabajos que se habían realizado hasta la fecha se trabajaba con muestras retrospectivas, es decir de pacientes que ya habían sido tratados. A partir de ahora los ensayos van a ser prospectivos, con muestras de pacientes que están siendo tratados en estos momentos, lo que permitirá ofrecer información en tiempo real a patólogos y oncólogos sobre cómo está siendo la respuesta a las terapias y los posibles ajustes que se deben realizar.

En la próxima década se doblará el número de fármacos

El Instituto de Biotecnología de la UMH realiza un trabajo activo en la investigación de nuevos fármacos, como se está viendo durante la actual pandemia. Desde el centro de la Universidad ilicitana advierten que durante la próxima década se doblará el número de fármacos que actualmente están en el mercado para poner freno a todo tipo de tumores. También destacan lo importante que es la prevención a la hora de luchar contra el cáncer, sobre todo con la incorporación de hábitos de vida saludable, como los relacionados con la alimentación y el consumo de alcohol.