La portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) Elche ha solicitado vía entrada de registro que le sea remitido el plan de emergencias referente al plan centro, es decir a las obras recientes que han supuesto, entre otras, la peatonalización de la Corredora, la Plaza de Baix y calles adyacentes. Esta solicitud con carácter oficial responde a la negativa o “largas que he recibido en diversas ocasiones por parte de los miembros del equipo de gobierno al solicitar esta información, de determinante importancia para todos los ilicitanos”.

“Hemos solicitado en varias ocasiones el plan de emergencias del centro, el cual es importante conocer ante el cambio que ha tenido una de las principales vías de nuestro municipio, y nunca hemos obtenido respuesta", ha afirmado Eva Crisol.

La portavoz ha mostrado su preocupación “ante otro caso más de falta de transparencia del gobierno de PSOE y Compromís, que presume ante las cámaras y las redes sociales de transparencia pero la realidad es que su opacidad es total a la hora de compartir información de relevancia para la ciudadanía ante las continuas peticiones de la oposición”.

“La situación provocada, por la falta de talante y compañerismo de los miembros del equipo de gobierno hace que esta petición sea por vía oficial, lo cual no nos parece mal pues es la vía correcta para este tipo de actuaciones, pero tememos que exista algún tipo de problema con el plan de emergencias que afecte a la calle Corredora y la Plaza de Baix, teniendo en cuenta que, tras la peatonalización, se espera que sea transitada por miles de ilicitanos, por lo que una irresponsabilidad o posible negligencia la pagarían los ciudadanos”, ha explicado Crisol, quién ha llegado a afirmar que “no me extrañaría incluso que no dispusiera de un plan de emergencias específico para las nuevas modificaciones, lo cual sería de una gravedad extrema”, ha sentenciado.