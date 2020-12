Elche completará el trazado del carril bici con obras en el Sector V, Altabix y Carrús

La circulación por Elche va a sufrir una importante transformación una vez se acabe de tejer el trazado de carriles bici que la Concejalía de Movilidad Sostenible tiene encima de la mesa. Proyectos en los que de aquí al final del mandato, en 2023, el Ayuntamiento de Elche tiene previsto invertir más de millón de euros. A la aportación municipal, el Ayuntamiento va a sumar fondos de la Unión Europea y de otras fuentes de financiación pública que se quieren explorar para multiplicar la capacidad inversora en movilidad sostenible.

Para empezar, los presupuestos municipales de 2021 ya cuentan con los fondos que se han reservado para acabar la obra del carril bici de la avenida alcalde Ramón Pastor. Esta obra, que completa el anillo ciclista, supone una inversión de 300.000 € y está incluida en los proyectos EDUSI.

También dentro del paquete de proyectos EDUSI está contemplada la creación de un nuevo carril bici que conecte el que se está haciendo en la avenida alcalde Ramón Pastor con el Hospital General de Elche, pasando por el Sector V. Se trata de un carril bici, que quieren que sea bidireccional. Atravesará la avenida Pedro Juan Perpiñán, cruzará el Pont de la Generalitat y seguirá hacia la calle Magraner, pasando por el centro hospitalario y los institutos públicos La Asunción, Cayetano Sempere y Pere Ibarra.

La obra que se lleve a cabo en Pedro Juan Perpiñán para dotar a esta vía de un carril bici tendrá que estar coordinada con el proyecto de accesibilidad de paradas de autobús público, que tomará como ejemplo las actuaciones que se están llevando a cabo en la actualidad en el eje formado por las avenidas de la Libertad, Ferrocarril y Universidad.

El siguiente proyecto de carril bici que tiene previsto impulsar el Ayuntamiento, según explicó la edil de Movilidad Sostenible, Esther Díez, es el que conectará el carril bici que se acaba de habilitar en la calle Juan Carlos I, en el centro, con la Ciudad Deportiva, atravesando la avenida de Alicante. La edil explicó que «se trata de dar continuidad a la intervención que se acaba de realizar con los carriles bici provisionales», donde, indicó, «vamos a intentar que no interfiera en los aparcamientos, para eliminar, si es necesario, los menos posibles, ya que entendemos que en esta zona se pueden mantener». En Altabix, el Ayuntamiento ha descartado que los nuevos carriles bici puedan eliminar carriles de la circulación de tráfico a motor.

En los planes de la Concejalía de Movilidad Sostenible también está realizar algunas mejoras en el carril bici que existe actualmente en la avenida de la Libertad y en la del Ferrocarril, donde, según explicó Esther Díez, «quedan rampas que hay que resolver para mejorar las condiciones de esta zona, introduciendo elementos de separación en algunos tramos de la avenida del Ferrocarril y completar el que pasa por el IES Misteri d’Elx».

Otra actuación para ampliar la red de carriles bici en Elche es la que se tiene previsto acometer en las calles Diagonal y Ausias March. Este proyecto viene a sustituir al carril bici provisional que en un principio se iba a habilitar en la avenida de Novelda, pero que finalmente se descartó para no eliminar un carril de circulación para vehículos a motor.

La opción que se baraja tanto en la calle Diagonal como en Ausias March es crear un carril bici bidireccional. En el caso del tramo de la calle Diagonal sustituirá al carril actual en el que conviven bicicletas y vehículos a motor, que desde el área municipal de movilidad urbana consideran que hay que eliminar.

Los proyectos de Pedro Juan Perpiñán, la avenida de Alicante, Diagonal y Ausias March requieren de una inversión de 500.000 euros, que sumada a la de los otros proyectos en los que se está trabajando, supone que en tres años Elche haya invertido más de un millón de euros en impulsar el transporte en bicicleta, con un trazado que permita circunvalar el casco urbano y atravesarlo a través de carriles específicos.

Descartan la convivencia de bicicletas y coches

La convivencia entre vehículos a motor y bicicletas en una misma vía ha sido descartada por la Concejalía de Movilidad Sostenible. Un ejemplo de esta opción se puede ver en la actualidad en la calle Diagonal. La edil Esther Díez explicó que «es un modelo que no funciona ya que no se aporta seguridad al usuario de bicicleta, que solo opta por circular por carriles exclusivos. Los usuarios quieren seguridad y no observamos que se dé convivencia entre la bici y los coches, por lo que descartamos este sistema para favorecer el transporte en bicicleta».