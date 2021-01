El Asilo de Ancianos de Elche registra en estos momentos un brote de covid en una cifra que no ha sido facilitada, pero que ha obligado a la intervención del Hospital delVinalopó, siguiendo los criterios sobre nivel gravedad que estableció la Conselleria de Sanidad. Decenas de personas, entre usuarios y personal, se encuentran contagiados. El diario ya publicó el pasado domingo que había al menos tres casos, lo que había supuesto que no se les fuera a vacunar por ahora. Según pudo saber esta redacción, estos tres se han multiplicado, aunque no se han dado cifras del número de enfermos, entre usuarios y trabajadores, algunas fuentes apuntan a que el brote podría ser similar al de la residencia de Altabix, que comenzó por ocho casos y ya ha superado los 60.

Las mismas fuentes aseguraron que hoy mismo responsables del Ejército acudieron a las instalaciones para evaluar la situación y es más que probable que la semana próxima se proceda a una desinfección siguiendo el modelo del Regimiento NBQ (Nuclear, Biológico y Químico) que ya actuó esta semana en la residencia de Altabix, lo que no evitó que se siguieran produciendo casos positivos hasta el pasado jueves. Precisamente, una ingresada en esta residencia pública que se gestiona por concesión fue trasladada al Hospital General de Elche con lo que se eleva a cuatro las personas que han requerido asistencia médica urgente desde el lunes. En Altabix la semana próxima es probable que los familiares puedan volver a tener «telecontacto» con los usuarios.