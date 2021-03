¿Por qué el calzado se ha quedado fuera de las ayudas del Gobierno?

El calzado se ha quedado fuera de las ayudas del Gobierno y en Elche la decisión ha escocido, al menos entre tres partidos políticos: Vox, PP y PSOE, aunque solo dos de ellos hayan criticado la decisión que se enmarca en un real decreto de ayudas que ha servido para descubrir que, a juicio del ejecutivo central, hay sectores que hay que rescatar antes que al zapatero. Lo han hecho tres días después de que la presidenta de FICE, la ilicitana Marian Cano, saliera a quejarse amárgamente.

En un país deprimido como el nuestro, en el que las empresas luchan por seguir a flote en unas circunstancias muy complicadas, el calzado ha sufrido y mucho los últimos doce meses porque la contracción de la economía ha supuesto que los consumidores hayan centrado sus compras en lo más necesario: la alimentación, con una caída de ventas de otros productos y servicios donde queda englobada la pujante industria zapatera ilicitana. Que el calzado ha estado muy afectado por esta situación no era algo que se pudiera desconocer por el Gobierno, principalmente porque ahí están los datos de exportación, y que han dejado tiritando a un sector que lleva mucho tiempo herido. Mientras Vox ha presentado una moción que se debatirá en el próximo pleno, en la cual se pide un rechazo al real decreto del pasado día 12, el PP ha cargado contra el Gobierno del presidente Pedro Sánchez y el PSOE, que tiene la posición más difícil, ha hecho pública una nota en la que apoya que se incluya al sector en las ayudas a la pandemia.

Vox

En cualquier caso, el tema se debatirá en el próximo pleno a propuesta de la formación que en Elche representan Rodil y Alberdi, y en la que se esgrimen, entre otros motivos, los siguientes: "El sector del calzado emplea a más de 37.000 personas, habiendo perdido a causa de esta pandemia, más de 19.000 puestos de trabajo, siendo una industria que crea alrededor de un 50% de empleo femenino. Esta industria lleva años siendo el motor principal de la economía ilicitana, reiteradamente castigada por las diferentes crisis económicas. Cabe mencionar que no es nuestra comunidad la única afectada, dado que la exclusión a estas ayudas afecta a otras, como Aragón, Andalucía, La Rioja, Baleares, Murcia y Castilla la Mancha. El calzado lidera la caída de los sectores industriales con el 28,2 % de índice de producción industrial (IPI) en 2020 y sus exportaciones retrocedieron a niveles del año 2013, con una caída del 15,7%. Es importante destacar que este sector respondió positivamente a la petición de nuestro Ayuntamiento de reconvertir su actividad para la fabricación de material de protección sanitaria (batas, mascarillas, Epis, calzado sanitario, etc.), cuando la escasez de dicho material a nivel local y nacional, era más que evidente. En nuestro municipio, la industria del calzado estuvo desde el principio volcada con dicha ayuda, y más de 20 empresas dedicaron todos sus recursos a este fin de manera altruista, hecho este reconocido por todos los ilicitanos".

"El calzado lidera la caída de los sectores industriales con el 28,2 % de índice de producción industrial", Juan Antonio Alberdi (Vox)

Para Vox, este esfuerzo del sector no ha tenido un reconocimiento precisamente con la decisión del Gobierno de no ayudar a las empresas de un sector que ha sido siempre estratégico para la provincia de Alicante, por ello al pleno propondrán que se inste "al Gobierno municipal a que se adopten los acuerdos, medidas, fórmulas y acciones necesarias para compensar a este sector en tanto no reciban las ayudas estatales; Que la Corporación en Pleno muestre su rechazo a que el Real Decreto se ha olvidado de este sector tan esencial; Que toda la Corporación municipal aunemos nuestros esfuerzos para conseguir que el Gobierno Nacional rectifique sobre su decisión, e incluya en las ayudas europeas al sector del calzado.

PP

Por su parte, el portavoz del Partido Popular y senador, Pablo Ruz, se fue a una fábrica a grabar un video en el que explica la posición de su partido tras la decisión del Gobierno. "El trabajo da oportunidades a muchas personas y el PSOE ha dejado fuera de las ayudas a todo el sector. Lo ha hecho con la complicidad y el silencio del señor González y el señor Soler. Esto es una vergüenza", Al tiempo que anunciaba otra moción similar a la Vox, que fue el primer partido que se movilizó por este asunto.

PSOE

Por su parte, el alcalde de Elche, Carlos González, quien evidentemente no critica la decisión del Gobierno porque es la de su partido, asegura en una nota que "El Ayuntamiento de Elche apoya la inclusión del sector del calzado en el plan de ayudas del Gobierno", algo que el regidor ha traslado a la presidenta de la Federación de Industrias del Calzado (FICE), Marian Cano.

El responsable del equipo de gobierno local va a proponer a la ministra de Industria que reconsidere el planteamiento inicial y que el sector del calzado se beneficie del proyecto de apoyo económico a pymes y autónomos. “En la mañana de hoy he mantenido una conversación telefónica con Marian Cano con la finalidad de expresarle el apoyo del Ayuntamiento de Elche a su petición de que el calzado sea incluido dentro del plan de apoyo del Gobierno a la solvencia empresarial, dentro de la iniciativa que supone una inyección de 11.000 millones de euros a las pymes y a los autónomos”, ha indicado Carlos González.

"El calzado es un sector esencial y entendemos que su reivindicación es justa y legítima", Carlos González (PSOE)

“Voy a solicitarle a la ministra de Industria, Reyes Maroto, que reconsidere su planteamiento inicial y que se incluya el calzado como uno de los sectores beneficiarios de esas ayudas. El calzado es un sector que ha padecido grandes y graves pérdidas como consecuencia de la pandemia y entendemos que debe poder acceder a las ayudas, del mismo modo que lo hacen otras actividades que han padecido grandes y graves pérdidas como consecuencia de la pandemia”, ha señalado el regidor ilicitano.

Carlos González también precisa que “para la ciudad de Elche el calzado es un sector esencial y entendemos que su reivindicación es justa y legítima” y reclama los mismos derechos que el sector de la confección.

Ciudadanos

La portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Elche, Eva María Crisol, ha criticado esta mañana lo que considera “la falta de interés que tienen PSOE y Compromís por potenciar el sector industrial de Elche, al que están dispuestos a hundir en lugar de ayudar, a pesar de ser el motor de la economía ilicitana” tras anunciar el conseller de Economía sostenible, sectores productivos Comercio y Trabajo las subvenciones de 2021 para la mejora y modernización de los sectores industriales en la Comunidad Valenciana.

“A ellos les preocupan otra cosas, más de fotografía, pero ayudar a un sector estratégico como es el industrial, esto ya no va con el bipartito nacionalista que gobierna en la Plaza de Baix”, ha señalado Crisol. “Me parece vergonzoso que municipios menores que Elche, con un tejido industrial muy inferior, sí muestren su preocupación por mejorar sus polígonos industriales con tal de hacerlos más atractivos a posibles inversores, además de cuidar a las empresas que tienen su actividad en estos municipios”.

La edil ha señalado que “lo único que han solicitado son, menuda sorpresa, carriles bici para variar. A este paso Elche acabará siendo un municipio con carriles bici pero sin personas, porque la gente no tendrá actividad económica y deberá marcharse a otros municipios, eso sí, podrán venir a visitarnos y pasear por sus carriles bici instalados por la izquierda ciclista pancatalanista”.

Crisol ha recordado que “nuestros polígonos se encuentran muy deteriorados, con zonas cuyo asfaltado es deficiente, incluso con agujeros en la calzada, y eso por no hablar de las aceras, que en algunos casos son un auténtico peligro para los peatones. Todo esto se viene denunciando por los representantes de los polígonos industriales como Carrús o Altabix, pero no han sido atendidos por el consistorio, de hecho, en algunos casos ni si quiera han sido escuchados”.

Ante esta situación, Eva Crisol ha reclamado “más sentido común a Carlos González”, quién cree que vive “absorbido por el ente nacionalista y sus postulados de carril bici, los cuales ya han causado un enorme destrozo en el centro”. Es por ello, que la edil ha instado a González a “abrir los ojos, tener personalidad propia, y dejar de conceder los deseos a los nacionalistas y pancatalanistas para escuchar a los que de verdad tiene que atender, que son los ilicitanos”.