Las aleluyas de Elche sí se lanzarán este domingo, aunque serán virtuales

La concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Elche, en colaboración con Grupo Antón Comunicación, ha puesto en marcha una iniciativa para invitar a las ilicitanas e ilicitanos a mantener la arraigada tradición de lanzar aleluyas en la mañana del Domingo de Resurrección.

La concejala de Fiestas, Mariola Galiana, ha realizado un llamamiento a toda la población para que se sienta participe de esta centenaria tradición, en este año tan atípico, y pueda darle vida de forma virtual.

Para ello, se ha puesto en marcha la web aleluyaselche.com. A través de esta aplicación, se podrá lanzar una aleluya virtual en la que se puede elegir el diseño y el color, así como incluir una dedicatoria con los deseos e ilusiones que se quiera expresar.

Galiana ha destacado que el pasado año, en tan solo dos días, se “lanzaron” más de 3.000 aleluyas virtuales con esta iniciativa.

Para darle una mayor difusión a esta iniciativa, la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Elche, pondrá en marcha una campaña de promoción a través de redes sociales para alentar a los ilicitanos a participar en esta acción virtual. En definitiva, el objetivo de esta acción es mantener las tradiciones de nuestro municipio y adaptarlas a las circunstancias actuales.

Mariola Galiana ha destacado que “la Procesión de las Aleluyas es uno de los momentos más especiales y singulares de todo el año para miles de ilicitanas e ilicitanos y por ese motivo, desde la concejalía de Fiestas, queremos contribuir a llenarla de vida y buenos deseos a través de esta iniciativa”.

A demás, la responsable municipal de Fiestas ha realizado un llamamiento a toda la población para que no se lance Aleluyas desde los balcones. Ha destacado que, al no celebrarse la procesión, no existe dispositivo especial de limpieza y en consecuencia, se debe evitar esta acción para no provocar la aparición de aleluyas en las calles y plazas.

Llamamiento a la prudencia

La concejala ha apelado a la responsabilidad de la población para que se mantenga la prudencia y responsabilidad durante los días finales de la Semana Santa, con el objeto de evitar la propagación de la Covid-19 y prevenir la aparición de una cuarta oleada de contagios.