Los tirones de orejas del Síndic sobre Elche

1. La residencia de mayores de Altabix

Quizá el caso más sangrante de todos porque la Sindicatura viene pronunciándose sobre estas instalaciones públicas de gestión privada desde hace años y nunca para bien. Pero, durante la pandemia, las quejas han ido a más, especialmente a través de la asociación de familiares que, pese a tener un eco mediático importante, no ha conseguido que la Conselleria de Igualdad, de la que depende, haya hecho nada. Tampoco los familiares están satisfechos de la gestión de la Conselleria de Sanidad, a la culpan de los retrasos en los PCR la pasada Navidad que supusieron el brote de covid más importante en Elche. La falta de adecuación de la normativa vigente, sobre equipamiento, espacios y personal en las residencias de personas mayores, data de 2005, y no ha sido revisada, pese a que el Decreto 59/2019, de 12 de abril, del Consell, de ordenación del sistema público valenciano de servicios sociales, publicado el 13/05/2019, que preveía su actualización. Aquí tiene su origen la queja del Síndic de Greuges sobre la residencia de Altabix y que le llevaron a emitir dos resoluciones, en noviembre y diciembre, referidas a la atención que reciben las personas residentes.

"Las graves deficiencias encontradas en la dotación material, de personal y en el funcionamiento del centro, que fueron informadas por el propio servicio de inspección de la Conselleria, llevaron al Síndic a recomendar, tanto a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública como a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, la adopción de medidas urgentes para su subsanación. De las referidas resoluciones se dio traslado al Ministerio Fiscal", dice la memoria del Síndic. "No cabe duda de que todo lo dicho anteriormente debería servir de base para la revisión y elaboración de un nuevo modelo de atención a personas mayores, dependientes o no, que desde una perspectiva integral acometa el gran reto de adecuar los actuales servicios y prestaciones a las necesidades de una población con mayores expectativas de vida, pero que requerirá de apoyos graduales para mantener los mayores niveles de autonomía posibles y los mayores niveles de atención especializada, cuando su situación así lo requiera (...). En esta nueva fase, la revisión del actual modelo residencial tendrá una gran importancia, pero dentro de un modelo equilibrado y que de forma gradual dé respuesta a las necesidades integrales de las personas mayores". En cualquier caso, las familias no consideran que nada haya mejorado de forma sustancial.

El brote de coronavirus, que según los familiares se complicó porque el centro arrastraba problemas estructurales, afectó a más de un centenar de personas, entre usuarios y plantilla de trabajo, cerca de una veintena de personas mayores fallecieron.

2. La transparencia municipal

El Síndic también investigó el pasado año una queja sobre el Ayuntamiento de Elche en la que se solicitaba información sobre la identidad, retribuciones, funciones y currículum vitae del personal eventual, algo que no hacía el equipo de gobierno que integra PSOE y Compromís. "Recomendamos que se publicara dicha información en el portal de transparencia municipal", recuerda Ángel Luna.

3. Tardanza en las actas municipales

La tardanza en remitir las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno Local a los concejales de la oposición del Ayuntamiento de Elche fue objeto de otra queja. "Recomendamos a dicha Corporación Local que las actas de las Junta de Gobierno Local fueran remitidas a todos los concejales dentro del plazo legal máximo de 10 días, sin que se produjeran retrasos".