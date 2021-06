El vinalopó, un río que hay que recuperar

El pasado 17 de junio, en el Congreso de los Diputados, se aprobó una Proposición No de Ley, presentada por Unidas Podemos, para promover la renaturalización de los tramos urbanos de los ríos favoreciendo con ello la lucha contra el cambio climático desde las ciudades y mejorando su calidad de vida.

La propuesta, tras aportaciones de otros grupos, ha sido aprobada por unanimidad y con la sola abstención de Vox. Plantea habilitar en los presupuestos mecanismos de financiación para aquellos Ayuntamientos «que pretendan iniciar los trabajos para devolver la naturaleza a los tramos de ríos que atraviesan sus ciudades».

La iniciativa ha sido presentada por Juantxo López de Uralde, diputado de U.P., expresidente de Greenpeace España y destacado activista ecologista. Recoge el trabajo previo elaborado sobre el tema por Ecologistas en Acción y, entre ellos, destaca el ejemplo que, hace unos meses, presentó en Elx el colectivo Margalló sobre la propuesta para regenerar el cauce del Vinalopó, a su paso por la ciudad, y que ha sido incluido como ejemplo en el escrito aprobado en el Congreso.

Recordemos que dicha propuesta pretende para Elx «dotar a este tramo del río de una mayor calidad ecológica y paisajística pero también de revalorización social del mismo, dado que recuperaría una imagen más natural y adecuada para el disfrute ciudadano. El plan en sí contempla la eliminación del lecho de hormigón, para disponer franjas de vegetación de ribera en la zona del cauce. Esta vegetación mejoraría la función de corredor fluvial para fauna y flora, función actualmente muy mermada, y contribuiría a la laminación de sus crecidas, atenuando las negativas consecuencias de dichas crecidas aguas abajo de la ciudad. Se prevé un periodo de ejecución total de entre 5 y 7 años».

Se trataría de copiar actuaciones que se están haciendo con éxito en otras ciudades. Tras su presentación al Ayuntamiento, este, a través de su Concejalía de Medio Ambiente, declaró su interés en la propuesta. Ahora, tras la aprobación de la propuesta en el Congreso, se refuerzan estos proyectos de regeneración urbana. Es el momento de que el Ayuntamiento abra un debate ciudadano sobre estas cuestiones. Máxime cuando declara su voluntad de optar a ser Capital Verde Europea 2030, en la que encajaría perfectamente. Debe exigir los recursos presupuestarios pertinentes en València y Madrid para recuperar las mejores condiciones del Vinalopó.

Y, entre ellas, insistamos en que debe elaborarse un Plan Director de toda su cuenca. Hace cuatro años así se aprobó en Les Corts Valencianes y aún no está hecho. En enero pasado, Consellería presentó en Elx un documento, fruto de un convenio con el CEDEX, sobre la situación del río y propuestas de solución, que se añaden a otros informes ya conocidos y que confirman la gravedad del tema, como bien viene siendo denunciada por el Observatorio del Vinalopó.

Recordemos que, entre esos problemas, el río a su paso por Elx no transporta ni una gota de agua de su nacimiento en la Sierra de Mariola. Se le sobreexplota y deseca en el camino y su nuevo caudal le llega a través de vertidos, fundamentalmente de aguas residuales urbanas más o menos depuradas, y de otras clases de aportaciones con fuerte carga contaminante de carácter agrícola o industrial. No dispone de ningún caudal ecológico en toda su trama y padece vertidos de todo tipo, ocupación de terrenos, etc.

Urge actuar en recuperar el Vinalopó. Los colectivos conservacionistas en Elx así vienen reclamándolo desde hace tiempo. Recientemente, desde Volem Palmerar también se ha insistido en ello y recordando su importancia para el palmeral han presentado una propuesta a los Presupuestos Participativos de la Generalitat que ha sido admitida.

Por ello es importante aprovechar lo que se acaba de aprobar en Madrid y conseguir un Vinalopó mejor en Elx. Hay que implicar a todas las Administraciones en la tarea.