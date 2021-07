Elche presenta la II edición del concurso de relatos y pintura para personas mayores

El Ayuntamiento ha presentado la II edición del concurso de relatos y pintura 'Recuerdos de Verano', que pretende favorecer la creatividad de los mayores. Tal como ha anunciado la concejala del área, Puri Vives, habrá dos modalidades: artística y relato, mientras que los requisitos para participar son tener más de 60 años y estar empadronados en Elche.

"Esta es una herramienta fundamental para comunicar y demostrar las habilidades y conocimientos que albergan nuestros mayores tras tantos años de experiencias y vivencias", ha asegurado Vives, quien ha añadido que "con este tipo de actividades seguimos apostando por un ocio activo y saludable, a través de una actividad artística, que es lo que derrochan nuestros mayores, mucho arte".

El concurso se desarrollará bajo dos modalidades: artística (pintura) y relato (literatura). Tal como ha anunciado Vives, en la primera modalidad se admitirá cualquier tipo de técnica pictórica original plasmada en un lienzo de tamaño A3 (297x420 mm) y no debe haber sido galardonada en otros certámenes; mientras que los relatos podrán ser escritos en valenciano o castellano, la extensión será de entre 1.000 y 1.500 palabras y no deben estar publicadas en ningún medio o soporte como puede ser el papel, blogs, publicaciones electrónicas, etc.

La concejala ha enfatizado en que cada participante sólo puede presentar una obra en cada una de las modalidades del concurso y el plazo de presentación de candidaturas se abrirá del 22 de julio al 10 de septiembre, ambos inclusive. Asimismo, se establecerá un premio para cada una de las disciplinas que estará valorado en 300 euros cada uno y el fallo del concurso se dará a conocer en el mes de octubre con motivo del Mes del Mayor.

"Las personas interesadas deben presentar una instancia a través del registro general del Ayuntamiento o en cualquiera de las OMAC, acompañando la obra que se presenta a concurso junto con una declaración responsable", ha indicado la concejala, quien ha añadido que, "todos los detalles de la convocatoria y la documentación necesaria estarán publicados en la web municipal en el apartado de Política de Mayores.

Vives ha animado a todos los mayores a que participen en el concurso, ya que lo que se pretende es que pasen un rato agradable. Además, ha indicado que se puede solicitar cualquier tipo de información a través de la Concejalía de Política de Mayores, en el teléfono 966 658 263 o en el correo mayores@elche.es.