Así son las zonas de bajas emisiones de Elche donde el coche estará restringido en 2023

Elche tendrá antes de 2023 tres claras zonas de bajas emisiones donde el vehículo privado estará restringido. El equipo de gobierno ha presentado este miércoles uno de los proyectos más importantes de los once con los que el Ayuntamiento pretende captar fondos europeos en la convocatoria del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana dentro del Plan de Recuperación Transformación y Resilencia. En total, la ciudad ha pedido 10,6 millones de euros para hacer posibles nuevas iniciativas destinadas a reducir las emisiones en la ciudad y conseguir la capitalidad verde europea. Alicante también tiene el suyo.

La zona de bajas emisiones, que están obligados implantar los municipios de más de 50.000 habitantes por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética antes de 2023, tendrá en Elche tres grandes espacios diferenciados. El primero será el centro de la ciudad y el Palmeral; el segundo, corresponde también a la zona centro, desde la avenida de la Universidad Miguel Hernández, la Ronda Norte, el Vinalopó y la CV840; y la tercera zona afectará a El Raval, Santa Teresa parte de El Pla y Portes Encarnades.

La concejal de Movilidad, Esther Díez, ha explicado que habrá restricciones al tráfico privado y que en algunos casos serán más estrictas que otras, aunque todavía no ha precisado el nivel de prohibiciones, porque los técnicos municipales tendrán que definirlo en los próximos meses junto a la Mesa de la Movilidad, que está abierta a colectivos. Lo que ha querido dejar claro es que este plan "no quiere decir que los coches no vayan a poder penetrar en la zona", pero sí que habrá limitaciones ya sea permitiendo exclusivamente el paso a residentes, comerciantes, vehículos de emergencia o usuarios de aparcamientos. Para ello, habrá señalizaciones, cámaras de control y se monitorizarán las emisiones. Y lo más importante, se modificarán las líneas de autobuses y se crearán nuevas como la I que cruzará la ciudad en diagonal.

Este proyecto costará 740.000 euros, pero no es el único que el Ayuntamiento pretende poner en marcha si capta la financiación europea. También ha presentado otros como, el aumento de la flota de autobuses eléctricos, una estación de recarga de los autobuses, un sistema de pago para abonar el billete con el teléfono móvil. nueve aparcamientos cerrados para bicicletas y patinetes, paradas accesibles, ampliación de las bicicletas (Bicielx), información dinámica de los aparcamientos subterráneos, entre otros.