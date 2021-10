El Estado nos ningunea, otra vez, en los presupuestos

No se sabe qué habremos hecho o dejado de hacer, pero la realidad es desoladora. El proyecto de Presupuesto General del Estado para 2022, que se ha dado a conocer hace unos días, vuelve a olvidarse de esta provincia a la hora de prever inversiones.

Somos la 5ª provincia de España en población. Y en el Presupuesto somos la 52ª en inversión por habitante. Y, seguramente, somos la 52 porque no hay más. En 2021 éramos la 6ª provincia, por la cola naturalmente, en inversión. Ahora somos la última. La ventaja es que ya no podemos empeorar más. No deja de ser un alivio. Ser la última tiene estas cosas.

El Estado dedicará en 2022 una media, en toda España, de 275 euros de inversión por habitante. En Alicante será de casi 98 euros (177 menos que la media estatal). Poco más y nos toca poner dinero encima. Sin ir más lejos, en Valencia es de 320 euros/habitante. Más del triple que aquí, y eso se notará a la hora de hacer cosas. La marginación que padecemos se acentúa cada año. En 2021 nos presupuestaron 298 millones de euros en inversiones y, en 2022, 183,6 millones, y eso que es un presupuesto expansivo. O no saben lo que aquí hace falta, o no hay nadie allí para recordárselo.

Y que conste que no es un problema puntual. Llevamos muchos años así. Gobierne quien gobierne (PSOE-PP) Alicante nunca es motivo de preocupación y, mucho menos, de las inversiones necesarias. Es un tema que requiere explicaciones. También una entidad como INECA viene denunciando, acertadamente, que esta provincia pierde, año a año, importancia y posibilidades de desarrollo. Análisis en el que coinciden sindicatos y otros agentes sociales.

Y, por si faltara algo, no todo lo que se presupuesta se ejecuta. Estamos en una comunidad autónoma en la que, a pesar de las necesidades, cuesta gastar lo previsto. Hace unos días, EL PAÍS detallaba que, en el período 2015-2020, el País Valencià sólo había ejecutado el 60% de las inversiones presupuestadas. Curiosamente, Murcia y Madrid, habían alcanzado niveles del 99 y 97%, respectivamente, de ejecución. Importante es conseguir que tus proyectos se presupuesten, pero también que se desarrollen.

Sólo de promesas no podemos seguir. La despreocupación por la conexión con el aeropuerto es de vergüenza. Igual que el tema de las cercanías ferroviarias. Un dineral invertido en un AVE en Elx para una utilización raquítica (Hasta el Elche CF, cuando tiene que jugar en Madrid, lo coge en Alicante, como tantos otros) y, mientras, nunca hay dinero para modernizar una línea Alicante-Elx-Murcia tan necesaria para miles de viajeros diarios que tienen que soportar unas condiciones casi tercermundistas. No todos los usuarios parecen merecer el mismo interés para el Estado. Siempre ha habido clases. El tren de la costa es sólo una promesa recurrente. Como el corredor mediterráneo para tráfico comercial. Como cantaba Mina: «Parole, Parole...».

Tampoco aparece nada para la regeneración de la cuenca del río Vinalopó, después de tantos estudios y promesas hechas. Sí se prevé una partida para un tercer carril de la autovía entre Crevillent y Orihuela, necesario ante la creciente peligrosidad de ese tramo viario. Es llamativo que, en cambio, no se prevea finalizar la Ronda Sur en Elx. Es una vía de circunvalación de la ciudad, que ha permitido sacar tráfico de la misma, pero que el Partido Popular dejó a medias en 2015. Desde entonces no se ha avanzado un metro para conectarla con la carretera N-340 y parte de la ciudad sigue soportando demasiado tráfico innecesario. Se hacen discursos sobre movilidad y luego el tema no se mueve.

Ahora se dice que se le reclamará a Ximo Puig a cargo del fondo de 300 millones. Es curiosa la situación. Años pidiéndolo a Madrid y, ahora, nos lo desvían a València. Eso y despejar a córner es algo parecido. Y ya veremos si así sale.

Si no se cambia la actitud con nosotros, debemos cambiarla nosotros con ellos y ser mucho más exigentes.