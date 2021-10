El PP ve posibles irregularidades en la contratación para las exhumaciones en el Cementerio Viejo de Elche

"El 8 de octubre solicitamos por registro copia de dicho contrato. Transcurrido el plazo legal que la concejala de Cultura Marga Antón disponía para contestar sin que emitiera respuesta, el 19 de octubre, volvimos a reclamarlo y, a día de hoy, lo único que hemos obtenido son evasivas por parte de la concejalía que dirige la señora Antón”, ha declarado Ruz.

El presidente popular ha incidido además en que el hecho de que no hayan aprobado la moción in voce, presentada esta mañana durante el pleno municipal al igual que el hecho de que no se les haya dado traslado el contrato, "demuestra que su único objetivo es impedir la labor que realizamos como oposición, con la intención de que no podamos fiscalizar su trabajo”.

Tras la negativa a la aprobación de la moción in voce, los populares han aprovechado el turno de ruegos y preguntas para reincidir en este asunto y han preguntado: ¿Existe si o no un contrato con la empresa Drakkar Consultores, S.L., para las exhumaciones en el Cementerio Viejo de Elche como se publicó el 13/08/2021 en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante? ¿Qué día se firmó en contrato con Drakkar Consultores, S.L., para las exhumaciones en el Cementerio Viejo de Elche? ¿Se ha realizado algún pago desde el 12 de agosto a la empresa Drakkar Consultores, s.l., por el trabajo las exhumaciones en el Cementerio Viejo de Elche? Y en caso de no existir contrato, lo populares han preguntado cuáles son los motivos por los que la empresa ha estado trabajando..

“PSOE y Compromís no se cansan de atacar la transparencia de este Ayuntamiento, no se cansan de atacar los derechos de la oposición aún cuando han sido condenados por los tribunales y recriminados por el Síndic ¿Por qué no nos facilitan el contrato? ¿Por qué la concejalía no contesta a nuestros requerimientos? ¿Qué tienen que ocultar?”, declaran desde el PP, que agregan: “Tenemos que recordar que la supuesta adjudicación de dicho contrato se publicó en el BOP el 13 de agosto, por lo que no entendemos las razones por las que nos impiden el acceso si supuestamente han hecho todo correcto".