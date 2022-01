Un estudio de la UMH concluye que el 60% de los mayores de 65 años sufre picores crónicos

Más de la mitad de la población mayor de 65 años sufre picores crónicos en su cuerpo. En concreto un 60%, según los resultados de un estudio elaborado por científicos del Instituto de Biotecnología Sanitaria de Elche (IDiBE), centro investigador perteneciente a la Universidad Miguel Hernández (UMH). Entre los participantes en el estudio se encuentran el propio director del centro, Antonio Ferrer Montiel, y la catedrática Asia Fernández. «Desde el IDiBE estamos desarrollando diferentes fármacos y cremas que resulten efectivos contra estas dolencias. Para ello mantenemos permanente contacto con dermatólogos, ginecólogos y oncólogos y el estudio realizado con ellos confirma que el picor crónico afecta a la mayor parte de la población de más de 65 años», explica la experta en Bioquímica y Biología Molecular.

Los datos de prevalencia que manejan los investigadores de la UMH también apuntan que un 14% de la población adulta se ve afectada por estos picores crónicos, hasta alcanzar el 60% conforme se va avanzando en edad. Este también es el motivo que genera más visitas a los dermatólogos y afecta a un 20% de las embarazadas, debido al estiramiento de la piel que se produce durante los meses de gestación. En este contexto, se señala que prácticamente toda la población sufre en algún momento de su vida el conocido como picor agudo, el provocado por la picadura de insectos o por alguna alergia. El verdadero problema se produce cuando estas molestias dejan de ser pasajeras y, en vez de calmarse con el paso del tiempo, se cronifican.

El instituto de la UMH cuenta actualmente con un par de empresas que están trabajando en este campo, AntalGenics y Prospera Biotech, que desarrollan su actividad desde el Parque Científico ilicitano. De hecho, AntalGenics ha recibido esta misma semana un galardón del grupo farmacéutico Insud Pharma en reconocimiento al neurofármaco que está desarrollando actualmente para combatir a las placas de la psoriasis, y eliminar así el picor que produce esta patología.

«En el IDiBE trabajamos para trasladar la investigación que realizamos al conjunto de la sociedad. Detectamos problemas y buscamos soluciones», expone Fernández como parte del trabajo que se realiza desde el grupo de trabajo en Neurobiología Sensorial que también dirige Ferrer Montiel. «Investigamos las moléculas que realizan una actividad importante a nivel fisiológico, como las encargadas de percibir la temperatura de la piel y trasladar señales de peligro a nuestro cuerpo», apostilla la catedrática.

Tres décadas

Algunos de los especialistas que desempeñan actualmente su labor en el campus de la UMH cuentan con más de tres décadas de trayectoria investigadora en este terreno. Fruto de su trabajo, este año está previsto el lanzamiento al mercado de un nuevo producto sanitario destinado a aliviar las molestias que sufren las personas que se someten a quimioterapia y que, en algunas situaciones, les impide el desarrollo de una vida normal. «Hay casos que van desde no poder coger una taza de café hasta no soportar el roce de la ropa. Esto obliga a interrumpir algunos tratamientos, con el peligro de muerte que ello conlleva», indica Fernández.

Otros productos impulsados por las mercantiles de la UMH se centran en picores crónicos como los que se focalizan en las palmas de las manos y las plantas de los pies o los que se producen en la vagina y las hemorroides.

Privación del sueño, irritación o dolor intenso, principales efectos

Padecer picores crónicos provoca que las personas que lo sufren lleven unas rutinas muy complicadas. La privación del sueño y el descanso, la piel irritada constantemente, la falta de sensibilidad o el dolor intenso son algunos de los principales efectos negativos. Este es el motivo que lleva a los expertos de la UMH a exigir una mayor atención médica, ya que consideran que no se le da la importancia necesaria al tratarse de patologías que no provocan directamente la muerte. La catedrática Asia Fernández también apunta que en los casos más prolongados en el tiempo, los pacientes no encuentran otra solución que recurrir al consumo de fuertes analgésicos.