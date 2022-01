Carta a los reyes magos, a finales de enero

Hay que reconocer que los Reyes Magos ya no son lo que eran. Con lo de la globalización han perdido mucho. Es lo que tiene la competencia. Antes ejercían, en régimen casi de monopolio, para ser receptores de las peticiones de niños, y mayores, que esperaban ansiosos que se les hiciera realidad todo aquello que deseaban conseguir.

Ahora, con la aparición de Papá Noel, Santa Claus, San Nicolás, etc., por citar sólo algunos de los más famosos, los Reyes Magos han perdido protagonismo. Aquellos llegan antes y ya se sabe que el tiempo es oro. Los otros van quedando sólo para los más rezagados, en una especie de «pedrea».

Salvando las distancias, parece un poco lo que se ha anunciado en el Ayuntamiento de Elx esta semana. Tras reunión del equipo de gobierno PSOE-Compromís, se han dado a conocer las 50 prioridades que se pretende conseguir en este 2022. Es cierto que allí hay de todo, propuestas novedosas y otras antiquísimas, unas de competencia local, otras autonómica e, incluso, estatal. En unos casos se anuncian concreciones, en otros proyectos y, en otros, avances (que es la palabra mágica de nuestro alcalde). En algunos casos, llevamos tantos años «avanzando» que no se sabe cómo no nos hemos salido del mapa, caso de la traída de la Dama, por ejemplo.

Y es curioso que, en un listado tan largo, y que es indicativo de todo lo pendiente que está por hacer en este municipio, que es mucho, no figuren algunos de los temas que, en otros años, también se pidieron a los Reyes Magos y que estos no hicieron caso, especialmente los que competen al Estado. Tal vez no hayan querido hacer una lista casi interminable.

Llama la atención que, en esta nueva carta de deseos, no haya nada sobre mejoras ferroviarias en cuanto a cercanías, conexión con el aeropuerto, tranvía, etc.; finalización de la Circunvalación Sur; tercer carril en la A-7; mejoras en el río Vinalopó; revisión PGOU; nuevo CEAM en El Plá; alguna nueva residencia pública para mayores; etc. Deben ser temas a los que se renuncia o, tal vez, alguien crea que están hechos de tanto anunciarlos.

En todo caso, y con los Presupuestos del Estado y la Generalitat ya aprobados, sin que figuren la mayoría de las partidas que ahora se les piden, más que un regalo de los Reyes Magos va a hacer falta un milagro, y de los gordos. Estando tan cerca, casualmente, las próximas elecciones, a veces se producen, aunque no está fácil. Tal vez haya que influir también sobre los Papá Noel y demás, para conseguir algo ya que, según parece, la capacidad del equipo de gobierno de atraer inversiones, sin estas ayudas, se está demostrando muy reducida.

Y, mientras tanto, el equipo de gobierno PSOE-Compromís, insiste en su propuesta de plantar un Casal Fester, en el Hort del Gat, para estrenar la nueva Ley del Palmeral y, por otra, en privatizar lo que se consiguió hacer público como Las Clarisas, a pesar de la importante movilización que, en su contra, se ha producido entre diferentes colectivos donde, curiosamente, abundan los que han sido votantes tradicionales suyos

Hay que recordar que la modificación urbanística, que está en exposición pública todavía, también contempla otras tres actuaciones, siendo la de permitir la consolidación del Mercado Provisional como algo definitivo la más llamativa y polémica. Significa un giro, de 180 grados, de las posiciones del equipo de gobierno cuando, desde la oposición, criticaban lo que hizo allí el PP. Su postura, ahora, al defender que se construya un nuevo Mercado Central definitivo, y mucho mayor que el actual (se prevén dos plantas y un máximo de 8 metros de altura), en una zona inadecuada y afectada incluso por el PATRICOVA es difícil de entender.

La modificación que afecta a l’Escorxador es un paripé, innecesario y dudosamente legal ya que es un huerto Patrimonio de la Humanidad, y la del Mercado Central necesita más transparencia y concreción. Todo es muy mejorable.