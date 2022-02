La mayoría en Elche prefiere seguir llevando la mascarilla en la calle

El primer día para poder caminar en el exterior sin mascarilla obligatoria ha sido acogido con agrado por muchos, pero también muchísimos otros han preferido seguir llevándola para extremar precauciones. En Elche, como está ocurriendo en numerosos puntos de España, se puede ver por la calle desde primera hora a una gran cantidad de ciudadanos sin la mascarilla junto a otros muchos que apuestan por su uso por lo que pueda pasar.

Los que no llevaban mascarilla miraban a los que sí las portaban con cara de decir: ¿es que no te has enterado de que ya no es obligatoria? Y lo cierto es que hay gente también que no se había enterado de que hoy es el primer día en que los cubrecaras solo son obligatorios en zonas de interior. El uso de la mascarilla ha cambiado mucho desde el principio de la pandemia.

El primer termómetro para observar si la gente se ha quitado o no la mascarilla ha sido a la entrada de los colegios. Muchos padres han continuado llevando la mascarilla, la más de las veces por precaución. Y si los padres las llevaban, sus hijos también. Incluso se daban los casos en que alguno de los padres no llevaba la mascarilla y sí sus hijos mayores de seis años.

Y es que desde hoy también los alumnos se pueden quitar la mascarilla en la hora del recreo, aunque entre los menores también hay quienes, por indicación de sus progenitores o por voluntad propia, deciden seguir llevándola, al menos por el momento.

En cualquier caso, sea por despiste o no estar suficientemente informado de las cambiantes normativas covid, o por el deseo de seguir manteniendo las precauciones, lo cierto es que la mayoría de los ilicitanos, sobre todo las personas mayores, ha decidido seguir llevando la mascarilla por la calle.

Un nuevo fallecimiento en los hospitales

Mientras tanto, en los hospitales de Elche ha fallecido en las últimas 24 horas otra persona, tres si contamos las últimas 48 horas, según informan fuentes municipales.

Además otras 55 personas permanecen hospitalizadas, medio centenar de ellas en planta y cinco en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La cifra de hospitalizados ayer entre el General de Elche y el Hospital del Vinalopó era de 59.

En el General de Elche hay tres personas en UCI 27 en planta, y en el Hospital del Vinalopó hay 23 ingresados y dos personas en UCI.

Campaña de concienciación

Por otra parte, la portavoz de Sanidad del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, Carmen Martínez, ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) para que “tras la no obligatoriedad del uso de la mascarilla en exteriores se mantengan las campañas de concienciación sobre su uso en contextos sociales y personales en los que se pueda tener un riesgo potencial de contagio”. Así con esta iniciativa, ha explicado Martínez, se busca reafirmar la apuesta por "la prudencia, la corresponsabilidad y la concienciación de los valencianos, especialmente de cara a las próximas celebraciones multitudinarias que vamos a vivir en la Comunidad Valenciana, como son las Fallas o la Magdalena”.

En este sentido, la diputada socialista ha señalado que “con la relajación de las medidas frente al COVID-19 no podemos dejar a un lado el compromiso individual que ha sido fundamental durante la crisis sanitaria, ni olvidarnos de que la mascarilla ha sido eficaz para la contención del virus”. “La pandemia sigue ahí fuera y no podemos relajarnos” ha insistido Martínez, quien ha recordado que “toda la ciudadanía ha demostrado durante todo este tiempo su compromiso para poner coto a la crisis sanitaria y ahora no podemos echar a perder todo ese trabajo”.

Asimismo, ha destacado que “los profesionales sanitarios coinciden en la eficacia de la mascarilla como barrera de limitación en la transmisión del virus, la cual junto al resto de medidas que se han ido tomando por parte de las autoridades y los altos índices de vacunación nos han permitido llegar a esta situación”.

Con ello, Martínez ha explicado que “los y las socialistas apostamos por reforzar las campañas institucionales de concienciación sobre el uso de la mascarilla y por programar acciones puntuales para que en la Comunitat Valenciana no decaiga el compromiso ciudadano con las medidas de seguridad sanitaria”. “Debemos seguir practicando la prudencia y la corresponsabilidad respecto al uso de la mascarilla”, ha concluido.