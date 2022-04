María Teresa Carceller: «La digitalización ha mejorado la situación de los centros de salud porque ya no están abarrotados»

El centro de salud de El Toscar llega a su 25 aniversario, ¿cómo es su momento actual?

Estamos en una buena situación, con un equipo de médicos, enfermeros y atención consolidado. Hemos pasado un par de años duros por culpa de la pandemia pero ya se ha superado el peor escenario. La remontada se aprecia en que ya estamos trabajando como antes de la crisis sanitaria. La quinta ola no la notamos tanto porque afectó más a los hospitales. La sexta sí que fue muy difícil en Atención Primaria. Ahora la pandemia está más controlada y podemos volver a salir a la calle e impartir nuestros talleres.

¿Qué es lo que más ha cambiado durante estos 25 años?

Ha cambiado todo. Antes trabajábamos en papel y ahora los historiales clínicos de todos los pacientes están informatizados. Junto al centro de salud de Altabix, somos el más grande, con unidades como la de salud mental o la de conductas adictivas. La digitalización ha sido el cambio más importante en estos 25 años. Hasta hace 15 años teníamos que buscar cada historial en papel. Imagina multiplicar eso por unos sesenta pacientes por médico. Todas estas cuestiones han ido mejorando poco a poco.

¿Cuál es la realidad en estos instantes de los centros de salud ilicitanos en su conjunto?

Los que pertenecemos al departamento del Vinalopó trabajamos en la misma línea. En los centros de salud lo más importante es el equipo humano, ahí es donde se pueden hacer las mejoras. En 25 años hemos pasado por épocas buenas y por otras más difíciles. Una comisión de evaluación supervisa periódicamente todos los procesos, lo que nos permite actualizar nuestras consultas para ofrecer un servicio con la mayor calidad posible.

Ha hablado de la pandemia, ¿de qué forma les ha afectado?

Antes los ciudadanos venían al centro de salud para todo y ahora priman las llamadas telefónicas y el portal de salud. A los pacientes les está costando adaptarse a las circunstancias pero con la digitalización se ha mejorado mucho la situación de los centros de salud porque ya no están tan abarrotados. En la pandemia fuimos aprendiendo sobre la marcha, solo hay que ver que en la quinta y la sexta ola no hemos actuado igual que en la primera. Los sanitarios ya no hemos afrontado la enfermedad con el mismo miedo que había al principio.