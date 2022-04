De parking a feria andaluza por cuatro días

El parking de Candalix acoge durante todo el fin de semana y hasta el próximo lunes, 2 de mayo, la esperada feria andaluza, que lleva dos años sin montarse debido a la pandemia de coronavirus. Y se ha resistido su arranque, ya que las lluvias del jueves empañaron la inauguración, que tuvo que desplazarse a este viernes acortándose un día la programación.

Desde hace días el Paseo de la Estación está cortado al tráfico para montar la feria, que anoche ya lucía en todo su esplendor con la noria de 30 metros y varias atracciones. Este año, además, habrá espectáculos flamencos no sólo a través de las seis carpas que se han instalado, si no que el Ayuntamiento también ha habilitado un escenario central para que la algarabía también se disfrute en todo el recinto y no sólo en los interiores.

Asimismo, por primera vez se han instalado sillas fuera de las casetas para que cualquier persona pueda ver espectáculos sin tener que acceder obligatoriamente a estos espacios, donde además se han pactado precios «populares» para las consumiciones, aseguran desde la Casa de Andalucía.

En el arranque, ayer, el ambiente de feria de abril era total. Lo primero que destacaba era una gran portalada luminosa, los farolillos y la alegría en las casetas, que abrirán todos los días de 10 a 02 horas, excepto el día de cierre, que finalizará la programación a las 18 horas.

Este viernes tanto representantes municipales junto a la presidenta de la Casa de Andalucía, Ángeles Masegosa, encendieron el alumbrado del recinto y dieron paso a la elección de los nuevos cargos de la Comunidad Andaluza. La reina Ana Belén Guzmán, que ha ejercido en el cargo desde 2019, se despidió de esta representación y se eligieron a las nuevas abanderadas y rocieras.

El coro Gramaseca de la propia Casa de Andalucía amenizó la velada junto a la actuación de varios grupos de baile como The queens of Moles, Los tacones de mi vecina o Jaleo, nuevo grupo que a través de sus bailes e indumentarias rosas tratan de reivindicar más recursos contra el cáncer de mama.

A lo largo de estas jornadas habrán actuaciones de cante y baile de la mano de otros grupos como Pura Sangre, Chasquío, Tabala o Inma Bernabeu, así como doma de caballo y muestra del arte culinario andaluz.