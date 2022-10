La Policía Local de Elche ha detectado nada menos que 89 infracciones de vehículos de movilidad personal, bicicletas y patinetes, en solo dos semanas. Los agentes han participado en una campaña propuesta por la Dirección General de Tráfico (DGT) referida a la "Circulación de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) por vías urbanas". La campaña, que se ha desarrollado del 26 de septiembre al 9 de octubre, ha tenido como objetivo principal informar y formar a los usuarios de los vehículos de movilidad personal sobre las normas a observar en sus desplazamientos urbanos para hacerlo de un modo seguro.

La Policía Local de Elche ha llevado a cabo un total de 287 comprobaciones, en las que se han incoado un total de 89 expedientes por distintas infracciones. Así, la gran mayoría han sido por circular por aceras o zonas peatonales, un total de 53. Le sigue, de lejos, el circular con más de un ocupante, en el caso de los patinetes, con 11 infracciones.

Circular en sentido contrario le ha supuesto un expediente a nueve personas, mientras que no respetar la luz roja de un semáforo no la respetaron cinco usuarios. Con tres infracciones se encuentran el circular a una velocidad superior a los 25 kilómetros por hora, no haber obtenido el permiso de circulación al superar las características de un vehículo de movilidad personal y quienes circulaban con presencia de drogas en el organismo. Un expediente cada uno se llevaron los dos usuarios que fueron sorprendidos hablando por teléfono móvil o usando auriculares.

Características de los VMP

Los vehículos de movilidad personal, tal y como establece el Reglamento General de Vehículos, son vehículos de una o más ruedas dotados de una única plaza y propulsados exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima por diseño comprendida entre 6 y 25 km/h.

Solamente pueden estar equipados con un asiento o sillín si están dotados de sistema de autoequilibrado. Esta definición excluye a los vehículos para personas con movilidad reducida. La normativa básica estatal recoge las características técnicas que deben cumplir los VMP para poder circular por las vías y la obligación de que dichos vehículos hayan sido certificados por los organismos competentes.

Sus conductores están sometidos a las mismas tasas máximas de alcohol permitidas por la Ley de Seguridad Vial, así como a la prohibición de conducir con presencia de drogas en el organismo. Tampoco pueden llevar auriculares puestos, ni hacer uso del móvil o cualquier otro dispositivo mientras van conduciendo.

Además, los patinetes tienen prohibido circular por zonas peatonales, que sí se permite a las bicicletas.

Es por ello que, en el marco de esta campaña, las actuaciones se han centrado en la vigilancia del cumplimiento de las condiciones y normas mínimas que, además de lo previsto en cada una de las normas municipales, deben observar todos los conductores de estos vehículos de movilidad personal.

En este sentido, en los dispositivos de control los agentes han vigilado el cumplimiento de las características técnicas de los vehículos, la circulación por lugares habilitados, el respeto a los sentidos de circulación, la prohibición del uso de dispositivos móviles o auriculares, el respeto de las señales de prioridad de paso y la conducción con consumo de alcohol o drogas.