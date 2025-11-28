Apárkate, referente del aparcamiento en el Aeropuerto de Alicante-Elche

Lo que comenzó en 2022 como el proyecto de cuatro jóvenes decididos a profesionalizar el aparcamiento junto al Aeropuerto de Alicante-Elche se ha convertido en una de las historias de crecimiento más firmes del sector. Apárkate ha logrado consolidarse en un entorno competitivo gracias a una estrategia clara: sumar capacidades, integrar talento y construir un servicio que combine eficiencia y trato cercano.

En 2025 la compañía ha dado uno de sus pasos más importantes. La integración de Monster Parking, una de las marcas mejor valoradas alrededor de la terminal, marca un salto en volumen y reputación. Monster Parking acumula más de 2.000 reseñas en Google y una puntuación de 4,9 sobre 5, algo difícil de lograr en un servicio tan sensible al tiempo y a la fiabilidad. Su incorporación ha permitido a Apárkate alcanzar cerca de 3.000 reservas mensuales y reforzar su posición como referencia en estancias de corta duración.

El avance no llega de la nada. Desde su nacimiento, Apárkate ha seguido una hoja de ruta que combina crecimiento orgánico y adquisiciones. Parcar, Aparking y ahora Monster Parking han pasado a formar parte del proyecto. Todas estas operaciones han formado un grupo más robusto, capaz de operar a tres minutos de la zona de salidas con un nivel de servicio estable. Más de 100.000 clientes han reservado desde su web y han pasado por unas instalaciones que este año han crecido con otros 15.000 metros cuadrados, una ampliación que mejora la capacidad operativa y reduce tiempos de espera en temporada alta.

Este crecimiento llega en un momento en el que el mercado alrededor del aeropuerto se está concentrando. Apárkate afirma que el sector es cada vez menos fragmentado y que aún queda margen para seguir integrando operadores que puedan encajar en su modelo. La empresa se ve hoy consolidada dentro del aeropuerto, con un posicionamiento estable y reconocido, pero señala que todavía hay oportunidades para mejorar procesos, ampliar servicios y seguir afinando la experiencia del usuario.

El futuro inmediato mira a 2026. La compañía espera situarse entre los cinco parkings con mayor facturación del aeropuerto. Confía en que la combinación de mayor capacidad, reputación reforzada y un modelo operativo refinado les permitirá acercarse a esa meta. Además, estudian opciones de expansión geográfica para replicar su sistema en otros puntos estratégicos.

Otro frente abierto es la entrada de un socio financiero. Mantienen la puerta abierta, siempre que el potencial compañero comparta la idea de crecer sin renunciar a la cercanía y a un control responsable de la operación.

Con una estructura más sólida, un volumen de reservas en alza y una marca que ha logrado ganarse la confianza de miles de usuarios, Apárkate cierra 2025 con un balance claro. El proyecto que cuatro jóvenes arrancaron hace tres años ya no es promesa. Es una realidad que sigue sumando piezas y que aspira a tener un papel decisivo en el futuro del aparcamiento junto al Aeropuerto de Alicante-Elche.