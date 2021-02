Elda abona a la exalcaldesa la minuta de su abogado por una querella de 2012

En el pleno telemático celebrado este viernes, tanto el equipo de gobierno de PSOE-EU como el resto de partidos con representación municipal -PP, Cs y el exconcejal de Vox- votaron a favor del abono de la cantidad solicitada por Adela Pedrosa sin realizar ningún comentario.

Los hechos se remontan al año 2012 cuando el entonces jefe del Servicio de Urbanismo, el exarquitecto municipal Manuel Guill, se querelló con el Ayuntamiento en base a unas presuntas irregularidades urbanísticas en el cambio de uso del suelo de los polígonos industriales de la ciudad.

En marzo de 2013 el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Elda quiso conocer si la alcaldesa Adela Pedrosa y las otras siete personas denunciadas tenían la condición de aforados. La querella interpuesta por el arquitecto jefe de Urbanismo, que había sido suspendido de empleo y sueldo meses antes, incluía a Pedrosa, al exconcejal de Urbanismo Vicente Amat; al arquitecto municipal jefe de Vivienda; a la arquitecta interina del Ayuntamiento en ese momento; al secretario del Ayuntamiento ; a la abogada del servicio municipal de Urbanismo; al administrador de una empresa deportiva y primo de la exalcaldesa y a su socio.

La providencia de la jueza formaba parte de la investigación puesta en marcha tras admitir a trámite la querella que Guill interpuso el 24 de septiembre de 2012 en los Juzgados de Elda. Y ello por cuanto consideró que se habían podido producir una serie de supuestas irregularidades en relación a la modificación del uso de los polígonos industriales que, según mantenían los letrados de la acusación particular, habían privado supuestamente al Ayuntamiento de percibir unos ingresos superiores a los 120.000 euros, además de producirse una supuesta ocultación de informes.

En noviembre de 2012 los abogados que representaban al arquitecto jefe de Urbanismo decidieron ampliar la denuncia al entender que un primo de la exalcaldesa podría haberse beneficiado, presuntamente, al disponer de «información privilegiada y anticipada» sobre el cambio de uso de uno de los polígonos, donde se construyó una instalación deportiva y «cuyas obras -según recogía la querella- se iniciaron presuntamente sin licencia municipal y un mes antes de que el pleno aprobara la modificación puntual del PGOU que permitía que las zonas industriales de Elda acogieran usos deportivos».

Por todo ello los letrados de Guill solicitaron que se citara a declarar también, en condición de denunciados, a la entonces alcaldesa, a su primo, al socio de éste, al que fuera edil de Urbanismo, al secretario municipal, a la arquitecta interina y a la abogada de Urbanismo. La causa se admitió a trámite pero los cargos contra los acusados fueron archivados, sin ningún efecto legal, al considerar la autoridad judicial que no se había producido ningún hecho ilícito. Tanto el exconcejal de Urbanismo como la exarquitecta municipal solicitaron al Ayuntamiento el pago de la minuta de los abogados que los representaron en el juicio. Ambas peticiones fueron atendidas pero la exalcaldesa no llegó a personarse. No fue necesario para que obtuviera el sobreseimiento y quedará libre de toda culpa. Pero contrató los servicios de un letrado privado al que pagó los 2.000 euros que ahora le va a abonar el Ayuntamiento más el IVA.

Apoyo unánime del Ayuntamiento al plan Elda Renace

El pleno extraordinario y urgente de ayer se desarrolló en 46 minutos y todos los puntos fueron aprobados por unanimidad. El asunto más importante, el plan Elda Renace, también obtuvo el apoyo de los 25 ediles que forman la Corporación eldense. Son 15 millones de inversión con fondos propios para modernizar la ciudad y apoyar al tejido industrial, comercial y social frente a la crisis que ha causado la pandemia. El edil de Hacienda, José Antonio Amat, intervino para agradecer «el apoyo de todos en un tema de vital importancia para el futuro de la ciudad».