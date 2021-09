Una falla de Elda se rebela contra la Gestora al no dejarle plantar su monumento

La Junta Gestora de Fallas de Elda ha presentado el programa de actos que realizará en la segunda quincena de septiembre y del que se ha desmarcado por completo la comisión fallera del barrio Huerta Nueva. Sus miembros han decidido no participar en ninguna de las actividades al entender que «si no se plantan fallas no hay fiesta que valga. Sin fallas en las calles la celebración no tiene ningún sentido». Así se resume el sentir general de un distrito hegemónico en la historia de esta celebración.

Los otros dos barrios eldenses que meses atrás también mostraron su rechazo con la decisión mayoritaria de la asamblea de suspender las fiestas del fuego de 2021, concretamente las comisiones Fraternidad y Trinquete, han decidido finalmente participar en los actos organizados por la Gestora. No así Huerta Nueva, cuyos festeros ya anunciaron en junio pasado, tal y como este diario publicó, que no se sumarían a un «paripé». Consideran que el aplazamiento de la celebración, medida que se adopta por segundo año consecutivo por la pandemia del coronavirus, vulnera los propios estatutos de la fiesta. Principalmente porque se dispone de permiso de las autoridades para plantar los monumentos y quemarlos, como ha ocurrido en Valencia, pero en Elda no se quiere hacer uso de esa autorización. También señalan miembros del distrito de Huerta Nueva que la decisión de la Gestora obvia el trabajo de los artistas y de los sectores falleros implicados. En cualquier caso, la decisión de la falla de no participar en las no fiestas no llevará aparejada ninguna sanción ni medida disciplinaria por parte de la Gestora. Además, en estos momentos la Falla Huerta Nueva se encuentra inmersa en un proceso para elegir nueva junta directiva. Su presidente, José Juan López, ha dejado el cargo tras finalizar su mandato de cuatro años en los que los dos últimos han transcurrido precisamente en pandemia.

Arrancarán los actos programados el próximo viernes día 17 con la presentación de la revista de Fallas de Elda 2021. Será a las 20 horas, en los salones Princesa, con aforo limitado. Y a continuación se inaugurará la exposición del ninot, que estará abierta hasta el sábado 25 para así, el domingo 26, llevar a cabo el recuento del voto popular. El horario de visitas será todas las tardes, de 18 a 21 horas, de lunes a sábado. Precisamente el sábado 18, a las 20.30 horas en la Plaza de Castelar, tendrá lugar el concierto de música festera a cargo de la AMCE Santa Cecilia. Al día siguiente, a las 12 horas, se celebrará el acto de homenaje a los festeros fallecidos. Será en la rotonda de las Fallas de Elda, frente al Mercado Central. Por la tarde, a las 18.30 horas en Auditorio Adoc, tendrá lugar la gran fiesta infantil a cargo del Payaso Edy. Esta gala se realizará por reserva de invitación en cualquier comisión fallera o bien el día de la actuación en el Auditorio, siempre y cuando no se haya terminado de completar el aforo. El sábado 25, a las 19 horas, se desarrollará la Ofrenda a los Santos Patronos y a las 21.30 horas se dispararán fuegos artificiales desde los distritos falleros de la ciudad salvo Huerta Nueva. Por último, el domingo 26, a las 12 horas y en el parque de San Crispín, se oficiará la misa en honor a San Crispín y San Crispiniano, los patronos de las Fallas de Elda.

Respaldo de la Federación de Artistas Falleros

El enfrentamiento entre la Falla Huerta Nueva y la Junta Gestora de Fallas de Elda tras suspenderse las fiestas de 2021 se avivó en junio pasado tras el pronunciamiento de la Federación de Gremios de Artistas Falleros y de Hogueras de la Comunidad Valenciana. Su actual presidente, el eldense Joaquín Rubio, respaldó a la comisión de Huerta Nueva y se mostró contrario al acuerdo que la asamblea general de la Gestora adoptó el pasado 14 de mayo, en el que decidió aplazar la celebración hasta septiembre de 2022 por el covid-19.