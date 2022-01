Un conductor ebrio choca contra un ciclomotor parado en un semáforo de Petrer

El conductor de un vehículo de alta gama impactó el sábado por la noche contra un ciclomotor que se encontraba parado, esperando que se encendiera el disco verde del semáforo en el cruce de las calles Constitución con Salida del Guirney de Petrer. El conductor del ciclomotor alcanzado no resultó herido por lo que no se requirió la presencia de los servicios sanitarios. Cuando acudió una patrulla de la Policía Local detectó en la persona que provocó el accidente síntomas aparentemente de estar en una situación de embriaguez, como así se constató tras hacerle soplar en la prueba de alcoholemia que se realiza en estos casos. Concretamente, arrojó un resultado de 0,89 MG/L de aire espirado, cuando el máximo permitido por la Ley es de 0,25 MG/L. Los hechos ocurrieron pasadas las once de la noche, y los agentes que intervinieron en este caso instruyeron el correspondiente atestado por la comisión de un supuesto delito contra la Seguridad Vial. El denunciado tendrá que comparecer en un juicio rápido enfrentándose a la retirada del permiso de conducir de 1 a 4 años y acompañada a esta puede ir desde una pena de prisión de de 3 a 6 meses, hasta una pena de multa de 6 a 12 meses o incluso trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 91 días. El artículo 379 del Código Penal tipifica como delito y no fata administrativa cuando la tasa de alcohol en aire espirado es superior a 0,60 miligramos por litro. La Policía Local ha hecho un llamamiento para concienciar de las consecuencias señalando que “vemos casos de accidentes de tráfico provocados por conductores en estado de embriaguez o conocemos casos de conductores que son sancionados por conducir con altos niveles de alcohol en aire y esta es una circunstancia que no solo va contra la persona que da positivo sino que puede incluso poner en riesgo la vida de otras personas”.