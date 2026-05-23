Elda blinda su Centro Histórico con un ambicioso plan de ayudas comerciales

El emblemático salón del Casino Eldense ha sido el escenario de un punto de inflexión para el futuro socioeconómico de Elda. Ante una nutrida representación de comerciantes, emprendedores, pymes, colectivos empresariales y técnicos, el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, presentó oficialmente el plan de ayudas ‘Elda Centro Histórico’. Esta iniciativa, diseñada por la Concejalía de Comercio y Mercados, no busca solo ofrecer un balón de oxígeno económico, sino consolidar de forma definitiva la actividad comercial y hostelera en las calles más tradicionales de la ciudad.

Durante la jornada, se desgranaron los detalles de una estrategia integral que aspira a unir la millonaria inversión en renovación urbana acometida en los últimos años con un impulso económico directo al tejido comercial.

«Nuestra ciudad se encaminó hace unos años a profundizar y mejorar la calidad de vida de sus vecinos utilizando como factor de primer orden la transformación de los espacios urbanos públicos», explicó Rubén Alfaro durante su intervención. El primer edil recordó que las calles deben garantizar la accesibilidad, la seguridad y el confort climático. Sin embargo, la reurbanización es solo el continente; el comercio es el contenido. «Cuando diseñamos calles para vivir, estamos creando, inevitablemente, comercios para prosperar», enfatizó con rotundidad.

Las ayudas están diseñadas para paliar los costes fijos que asumen los comerciantes. / INFORMACIÓN

Para hacer posible este escenario, el Consistorio ha desplegado un esfuerzo inversor sin precedentes, financiado en gran medida por los Fondos de Recuperación europeos para llevar a caso esta metamorfosis urbana: 2,5 millones de euros invertidos en la Zona de Bajas Emisiones, 2 millones destinados al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (en los alrededores de Santa Ana y el Bulevar de la Mejor Calzada) y 3 millones de euros dedicados a la recuperación patrimonial del Castillo y sus accesos. Un despliegue al que se suman las reformas actuales de las calles Nueva, La Purísima u Ortega y Gasset, y la futura rehabilitación del Antiguo Hospital de Pobres.

Protección y emprendimiento

El programa de subvenciones, cuyas bases técnicas detalló la concejala de Comercio, Silvia Ibáñez, se estructura en dos líneas claramente diferenciadas para responder tanto a los negocios consolidados como a las nuevas ideas de negocio.

La primera línea está dirigida a los establecimientos ya existentes ubicados en las zonas que han sufrido cortes u obras de reurbanización. Para ellos, el Ayuntamiento otorgará ayudas de hasta 4.000 euros por beneficiario, llegando a cubrir el 100% del gasto solicitado. El objetivo es mitigar el impacto de los trabajos urbanísticos y garantizar la continuidad de tiendas históricas en vías como Colón, Nueva, Ortega y Gasset, o la Plaza de la Constitución, entre otras.

La segunda línea busca de forma directa incentivar el emprendimiento y abrir persianas cerradas. Con carácter general, las nuevas aperturas en el Casco Antiguo podrán optar a una subvención de hasta 20.000 euros. No obstante, en un claro guiño a las señas de identidad de la economía local, esta cuantía ascenderá hasta los 30.000 euros si el negocio está vinculado a los sectores del calzado, la marroquinería o actividades afines.

Gastos subvencionables y plazos

Las ayudas están diseñadas para paliar los costes fijos que asumen los comerciantes. Se podrán financiar desde las cuotas de alquiler, agua, luz e Internet, hasta nóminas, seguros sociales, gastos de consultoría, decoración y pequeñas obras de reforma.

Comercios existentes : El plazo de solicitud abrirá del 2 al 22 de junio.

: El plazo de solicitud abrirá del 2 al 22 de junio. Nuevos comercios: Las solicitudes podrán presentarse hasta el 31 de octubre. Los locales deberán estar en planta baja y tener acceso directo desde la calle.

Un compromiso institucional y técnico

La presentación de ayer contó también con la perspectiva técnica de la socióloga Carmen Hernández y el arquitecto Alejandro Gil, miembros de PATECO, quienes expusieron modelos de éxito de reactivación comercial en otros centros históricos del territorio valenciano. Su análisis refrendó la estrategia eldense: la modernización y el relevo generacional son claves para revitalizar el corazón de las ciudades.

Silvia Ibáñez cerró el turno de intervenciones destacando que este proyecto «nace con una mirada ilusionante hacia el corazón que nos da identidad». Por su parte, el alcalde lanzó un mensaje de confianza de cara al inicio de las solicitudes: «Hoy presentamos un compromiso. No vais a estar solos, os vamos a acompañar en todo momento».