El presidente del PPCV y candidato a la presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón, ha señalado que “el interior de la Comunidad Valenciana merece un cambio para impulsar medidas agrícolas y luchar contra la despoblación”.

Mazón ha indicado en su visita a la comarca de La Serranía acompañado del presidente provincial del PP Vicent Mompó que “el interior de la Comunidad Valenciana merece más, y Sánchez y Puig se lo siguen negando, sin una estrategia real para impulsarlo”.

El candidato popular ha indicado que “nuestro programa de gobierno propone impuestos cero al campo para la transmisión de tierras agrícolas, un régimen fiscal especial para las zonas en riesgo de despoblación e infraestructuras de servicios sociales, porque no solo hay problema de permanencia de la gente joven sino que incluso hay residencias que ni siquiera se abren”.

Interior

“Cuando hablamos del interior hablamos del cambio de rumbo que se merece la Comunidad Valenciana, con políticas de atención al campo y contra la despoblación. Necesitamos el cambio con medidas concretas que son urgentes y que nos merecemos, con una hoja de ruta clara”, ha añadido.

Carlos Mazón ha indicado que “afrontamos con mucha ilusión que el cambio sea posible y poder iniciar una nueva etapa donde la Comunidad sea prioritaria, con este gobierno de gran unión protagonizada por el PP. No nos merecemos un gobierno con las listas de espera en sanidad, con el infierno fiscal o que no atiende al interior. Nos merecemos un cambio para iniciar una nueva etapa donde la Comunidad sea prioritaria en lugar de estar a la cola”.

Mazón ha señalado que “desde la comarca de La Serranía queremos reivindicar de una vez por todas que la lucha contra la despoblación debe ser real y no un eslogan. No se puede abandonar a la gente, y mucho menos a los mayores que viven en municipios donde la despoblación es un hecho. Si hay una residencia y no se abre, como ocurre en Alpuente donde desde hace un año el Ayuntamiento finalizó la residencia para tercera edad que está equipada pero permanece cerrada por la descoordinación del gobierno de Puig, la gente mayor se ve obligada a marcharse mientras hay lista de espera. Es un doble castigo a las zonas a las que se debe cuidar especialmente”, ha manifestado.

Propuestas

Así, Mazón ha afirmado que “entre las propuestas del PPCV está el incremento de fondos para luchar contra la despoblación en el medio rural y que este sea más atractivo para fijar un proyecto de vida, con mejores condiciones laborales, de vivienda, educativas o sociales, así como mayores recursos y servicios a su alcance. También proponemos incentivos fiscales para la adquisición de la vivienda habitual en poblaciones con riesgo de Despoblación a través de un tipo de gravamen del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales reducido del 3%”.

Mazón ha visitado los municipios de Titaguas, Alpuente, Calles y Bugarra donde ha mantenido una comida con los candidatos populares en los municipios de la Comarca de La Serranía y donde ha visitado diversas empresas de la zona y la cooperativa Cobatur.