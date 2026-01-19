Cronoshare: el precio de un electricista se dispara en Alicante

Probar un restaurante con una estrella Michelin o contratar un electricista para pequeñas reparaciones ya cuesta casi lo mismo en la provincia alicantina. El aumento de las necesidades relacionadas con el mantenimiento del hogar y la falta de profesionales en esta área específica son apenas la punta de este complicado iceberg.

Servicios urgentes vs. Sequía de profesionales

El sector de electricidad vive un momento de inestabilidad en España que no solo vemos reflejado en el 5,7% de incremento en la factura de la luz, según la OCU. Los servicios desempeñados por los electricistas profesionales también se están viendo afectados debido al aumento constante de la demanda y a la necesidad de formación continua.

“Recibimos más de 5 mil solicitudes de clientes buscando electricista todos los años. Eso sin contar con las solicitudes más específicas, como reparación de aparatos eléctricos o instalaciones domóticas”, explica Carlos Alcarria, CMO de la plataforma de servicios Cronoshare, especializada en conectar clientes con profesionales cualificados.

Y la domótica promete ser un componente más en el aumento de trabajo para los electricistas.

En el nuevo Plan Renhata, por ejemplo, válido en toda Comunidad Valenciana, hay un apartado totalmente dedicado a la instalación de sistemas integrados de domótica: los solicitantes podrán recibir hasta 12 mil euros de ayuda para su implementación en los hogares

de la provincia de Alicante.

¿Cuántas regletas tienes en casa?

La presencia de aparatos electrónicos en los hogares se ha multiplicado en los últimos años. Sea para agilizar tareas del día a día (como robots de cocina y aspiradores) o por la cantidad de portátiles, ordenadores y móviles que tenemos, encontrar un enchufe libre es casi una misión imposible. Por eso, las soluciones rápidas, como el uso de regletas y alargadores, proliferan en las casas españolas.

Sin embargo, no es una solución segura y los problemas eléctricos parecen ser la causa del 41,9% de los incendios en nuestro país, según el informe de Víctimas de incendios en España elaborado en 2024 por la Fundación Mapfre y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos. No hay excusas: es necesario contar con profesionales cualificados para instalar nuevos puntos de luz con total seguridad. Pero es ahí donde surge otro problema: ¿dónde están los electricistas?

“Se buscan electricistas”

La falta de mano de obra en sectores como electricidad, fontanería o carpintería no es un problema reciente. Apenas hay profesionales cualificados y, aparentemente, la presión y la exigencia física de estas profesiones, además de su bajo prestigio social y las dificultades enfrentadas por los autónomos españoles son algunos de los motivos que están alejando los jóvenes de estas áreas.

Pese a ser un empleo imprescindible para las viviendas, industrias y comercios, el déficit de talentos en 2025 era de 70 mil profesionales, según especialistas. “Solo en 2025, casi la mitad de las solicitudes de instalaciones de domóticas se quedaron abiertas por falta de profesionales cualificados para atenderlas”, complementa el CMO de Cronoshare.

La escasez de profesionales sumada al aumento de la demanda ya se empieza a sentir en el bolsillo. Si antes la instalación de un punto de luz podía costar de 15 € a 20 €, hoy las cifras ya están más próximas a los 50 € por unidad. Ya es más que el precio medio para comer en un restaurante Michelin, como el Xato, en La Nucia, o el Tula, en Xàbia. Si estamos hablando de servicios urgentes, la cifra media roza los 120 €, de acuerdo con datos recopilados por Cronoshare.

¿Por qué los servicios están más caros?

Además del desequilibrio entre oferta y demanda, hay otros factores que contribuyen a que el coste de estos servicios siga en alza, de acuerdo con los profesionales:

El precio de los materiales eléctricos ha subido cerca de un 10%, en comparación con 2021.

ha subido cerca de un 10%, en comparación con 2021. La normativa actual , actualizada en 2025, exige cables específicos, mecanismos certificados y verificaciones completas de seguridad recurrentes.

, actualizada en 2025, exige cables específicos, mecanismos certificados y verificaciones completas de seguridad recurrentes. Las exigencias técnicas son más altas y requieren formación. El cumplimiento de los estándares recae sobre el profesional responsable, aumentando su carga de trabajo y nivel de incumbencia.

Todos estos factores ayudan a crear un ambiente doméstico más seguro, pero también permiten entender el porqué del aumento del coste total de los servicios y lo complicado que resulta encontrar electricistas disponibles.