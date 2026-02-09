Cronoshare avisa: crisis en Alicante, faltan 50.000 albañiles

La construcción y el sector de las reformas viven una situación crítica en la provincia de Alicante. Empresas, autónomos y promotores coinciden en el diagnóstico: faltan alrededor de 50.000 albañiles, peones y oficiales cualificados, y el problema ya se traduce en retrasos en obras, aumento de precios y dificultades para atender la demanda de vivienda y rehabilitación.

Según datos recopilados por Cronoshare, plataforma especializada en la contratación de servicios profesionales, Alicante se sitúa entre las provincias donde más ha crecido la demanda de trabajadores de la construcción en el último año, especialmente en reformas de viviendas, mantenimiento y pequeñas obras.

Alicante, epicentro del déficit de mano de obra

El problema es especialmente visible en comarcas como l’Alacantí, la Vega Baja y la Marina Alta, donde la actividad inmobiliaria y la rehabilitación de viviendas mantienen un ritmo elevado. Sin embargo, el número de profesionales disponibles no acompaña ese crecimiento.

Desde Cronoshare explican que la plataforma observa un aumento constante de solicitudes de albañiles y profesionales de reformas en Alicante, mientras que la oferta apenas crece. Muchas empresas locales reconocen que no pueden aceptar nuevos trabajos o se ven obligadas a ampliar plazos por falta de personal.

La situación preocupa al tejido empresarial, que advierte de que el déficit de trabajadores podría agravarse en los próximos años si no se incorporan jóvenes al sector.

Salarios al alza y reformas más caras en la provincia

La escasez de profesionales hace que sus tarifas aumenten en Alicante. Empresarios del sector señalan que un albañil con experiencia debería percibir entre 2.400 y 2.800 euros mensuales de acuerdo con las ofertas laborales del mercado laboral actual.

Este incremento salarial tiene un impacto directo en los precios de las reformas en la provincia. Según el análisis de Cronoshare, los rangos más habituales para una reforma integral media en Alicante oscilan entre 400 € y 600 €/m² y para una reforma de alta calidad entre 800 € y 1000 €/m².

Estos precios son orientativos y dependen de la zona, el tipo de vivienda y la disponibilidad de profesionales, pero reflejan una tendencia clara de encarecimiento en la provincia.

Empleo y oportunidades laborales en la construcción en Alicante

La falta de mano de obra también abre oportunidades laborales claras a nivel local. Según Carlos Alcarria, cofundador de Cronoshare, los perfiles más demandados actualmente en la provincia de Alicante son:

Albañiles y oficiales de primera

Peones especializados

Profesionales de reformas integrales

Pintores, alicatadores y carpinteros

Además, desde la propia plataforma se detecta un aumento de las consultas relacionadas con empleo en construcción y reformas en Alicante, así como del interés por las condiciones salariales y las posibilidades de trabajo por cuenta propia.

Esto hace que haya un incremento de oportunidades para autónomos, especialmente en municipios con alta actividad residencial y turística. El sector de la construcción ofrece una salida laboral estable para jóvenes y personas en búsqueda de empleo, siempre que cuenten con formación práctica y especialización.

Por eso, darse de alta en plataformas como la de Cronoshare no solo favorece que los profesionales aumenten su cartera de clientes, sino que también pueden encontrar a otros profesionales del mismo sector con los que colaborar y así no perder solicitudes de clientes por no poder abarcar más.

También es recomendable acudir a eventos del sector para estar a la última en novedades y tendencias. Por ejemplo, la feria Levante Home Meeting 2026, centrada en construcción, arquitectura e interiorismo, que se celebrará del 21 al 23 de mayo de 2026 en el recinto IFA - Fira Alacant.

Un impacto directo en la economía y la vivienda en la provincia

La escasez de profesionales en la construcción no solo afecta a las empresas, sino también al conjunto de la economía alicantina. La falta de mano de obra ralentiza obras, dificulta la rehabilitación de viviendas y encarece los proyectos, en un contexto donde la demanda residencial sigue siendo elevada.

Es muy importante revalorizar los oficios, mejorar la formación profesional y facilitar la conexión entre trabajadores y empresas locales para aliviar la situación. Como enlace entre oferta y demanda, la plataforma Cronoshare permite analizar cómo evolucionan el empleo, los salarios y los precios en la construcción en la provincia de Alicante.

El reto es estructural y de medio plazo, pero los datos apuntan a que el futuro del sector en Alicante pasa por atraer talento, dignificar los oficios y adaptarse a una realidad laboral cada vez más competitiva.