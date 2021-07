Después de un 2020 complicado y un 2021 que no augura mejores perspectivas que el año anterior, una crisis sanitaria que todavía nos da sus últimos coletazos y una incertidumbre global de qué vendrá ahora, creo que la respuesta a esta pregunta tiene un sentido de verdadera importancia dentro de la administración de una comunidad de propietarios. Durante el año pasado la figura y la actividad del Administrador de Fincas Colegiado, avalado por todas las administraciones públicas, se consideró una actividad esencial en estos momentos de emergencia sanitaria. No es de extrañar que muchos comuneros se planteen que quizá sea el momento de profesionalizar la administración de sus comunidades y dejar en manos de éstos, una correcta y eficaz gestión con todas las garantías.

Es en estos tiempos, es cuando toma partido esta figura esencial, un profesional bien formado, cualificado y preparado. Los Administradores de Fincas “COLEGIADOS” hemos estado a la altura y creo sinceramente que hemos superado con creces, no sin muchísimo trabajo, las expectativas en este devenir que hemos vivido años atrás.

Como premisa, hemos de reiterar, que pertenecemos a un Colegio Profesional que cubre el ejercicio de nuestra profesión, por mediación de un seguro de responsabilidad civil que actúa a favor de nuestros clientes. Nuestra profesionalidad está garantizada y avalada por dicha póliza, y es algo muy cuidado y de mucho esmero dentro del área colegial. Este es un punto que mencionamos muy poco y, sin embargo, es de una importancia vital en el desarrollo de nuestra actividad profesional y que, por ende, nos diferencia del resto.

Ya hace años que los Administradores de Fincas Colegiados venimos introduciendo dentro de nuestras comunidades todos los cumplimientos legislativos en materias como la RGPD, Comunicación Digital con administraciones públicas (Certificado Digital) y por supuesto la muy importante Coordinación de Actividades económicas (CAE). Para ello hemos tenido que dedicar muchas horas a formarnos por mediación de los diferentes y nutridos cursos de formación que nos ofrece tanto el propio Colegio de Administradores de Fincas de Alicante, el Consejo Autonómico de AAFF, así como el Consejo General de Colegios de AAFF de España.

Hay que tener claro que para llegar a este nivel de eficacia en nuestra gestión, la formación es fundamental, con un abanico de materias y casuísticas amplísimo. La gestión de todos los oficios que juegan en una Comunidad, las obligaciones fiscales, la optimización económica de los presupuestos, el correcto cumplimiento de todas las normativas, incluso la gestión de conflictos entre comuneros, pueden dar una idea de la cantidad y diversidad de temas que rodean a las comunidades de vecinos. Sin una formación actualizada, es casi imposible la garantía profesional de nuestra labor.

La importancia del saber y del conocimiento

Poniendo un claro ejemplo que nos ha rodeado estos últimos años y que todos podemos entender, no es lo mismo instalar un sistema de video vigilancia en una comunidad que instalar un sistema de video vigilancia adecuado a normativa. Lo primero puede ser causa de sanción por incumplimiento de RGPD (Protección de datos) y lo segundo será causa de seguridad y añadirá valor a la finca. La diferencia en este caso puede estar en que el profesional Administrador de Fincas este formado en la materia y sepa guiar a la comunidad en sus decisiones.

Creo que muchas veces, los vecinos no llegan a darse cuenta del todo del trasfondo que existe en aquellos servicios que percibe. Y es bastante habitual que den por normalizado o estandarizado la percepción de un servicio. Pero de hecho, en todo momento, aunque parezca que su Administrador Colegiado no está presente en el día a día la labor de la Comunidad, lo cierto es que todos los recibos se van pagando, se cobran cuotas, se presentan puntualmente las obligaciones fiscales, se hacen reparaciones, se renegocian presupuestos, se solventa pequeños problemas entre comuneros con discreción, etc. Todo ello casi sin darse cuenta los vecinos, pero esa labor callada, hace que nuestras Comunidades funcionen sin ningún problema.

Durante el 2020 hemos pasado por un proceso de digitalización muy importante, que ha hecho que todos los Administradores de Fincas Colegiados estemos ahora mejor preparados para informar a nuestros vecinos de una forma más eficaz, realizar trámites de forma digital con todas las administraciones públicas e incluso comenzar a realizar juntas telemáticas que, poco a poco, se irán implantado en nuestro día a día.

Es por ello, y volviendo al principio, creo que la verdadera cuestión a la pregunta: ¿Por qué debo contratar en mi comunidad a un Administrador de Fincas Colegiado?, habría, a tenor de lo que hemos argumentado, reformular la cuestión en los siguientes términos: ¿Puedo dejar mi Comunidad en manos de un Administrador que no esté Colegiado? Creo que la tranquilidad de estar en buenas manos, no tiene precio.

Elige la casita, elige Administrador de Fincas Colegiado.