Mantener en perfecto estado el ascensor de una comunidad de vecinos o una vivienda es una responsabilidad que va más allá del mero trámite: un servicio deficiente reducirá la vida útil del equipo suponiendo a la larga un mayor coste para la comunidad y sobre todo una menor disponibilidad del ascensor. Se registrarán más avisos a lo largo del año que supondrán días con el ascensor inoperativo con todas las molestias que esto conlleva.

Las juntas de propietarios son el momento perfecto para evaluar los servicios que recibe nuestra comunidad de propietarios, por eso es importante entender todo lo que puede haber detrás del mantenimiento de nuestro equipo y auditar el estado de los ascensores para poder estar seguros de que la empresa mantenedora está haciendo un buen trabajo.

Por ello, es importante contar con una empresa de calidad. FAIN ascensores destaca porque para ellos la seguridad y la comodidad son dos partes indivisibles de un mismo servicio, por lo que, además de realizar el mantenimiento periódico obligatorio de las instalaciones, poniendo a tu disposición la última tecnología, están siempre disponibles para lo que necesites.

¿Conoces a FAIN Ascensores?

FAIN es una empresa española con presencia internacional, líder en el sector de la elevación, cuentan con más de 60 años de experiencia en mantenimiento multimarca, asistencia e instalación. Realizan servicios en prácticamente toda España y cuentan con cobertura en toda la provincia de Alicante

Son expertos en mantenimiento, modernización e instalación de ascensores y sistemas de elevación. Destacan por ofrecer un servicio rápido, eficaz y de gran calidad gracias al uso de nuevas tecnologías y a la capilaridad de su equipo técnico. Además, ofrecen también asesoramiento personalizado en todo tipo de proyectos: accesibilidad, mejoras de eficiencia energética, instalación de ascensores en fincas que carecen de ellos, obra nueva, sustitución y modernización de ascensores.

¿Qué servicios ofrecen?

Sus servicios no solo se centran en la instalación o mantenimiento de ascensores, van más allá y ofrecen servicios como el de la eliminación de barreras arquitectónicas para facilitar la accesibilidad y las labores de modernización.

También hay que recalcar su uso de la tecnología: geolocalización de los técnicos y videowall, portal para clientes, una plataforma desde la que se puede acceder cómodamente a la información de todo los equipos.

Su uso de la tecnología que permite:

1) Medir y optimizar el servicio, gracias a herramientas como la geolocalización de los técnicos y el exclusivo videowall para un seguimiento exhaustivo de los tiempos de respuesta.

2) Garantiza la transparencia y comodidad de sus clientes, al poner a disposición de los usuarios su portal para clientes dónde se puede acceder con total comodidad a los partes de mantenimiento y reparación de los equipos, facturas, información fiscal ¡y hasta, si se cuenta con este servicio adicional, el estado de los ascensores en tiempo real!

FAIN Ascensores es una empresa comprometida con la innovación por eso, reinvierte cada año el 12% de sus beneficios en I+D+I, y comprometida con sus clientes.

FAIN cuenta con unos compromisos que son parte de su valor diferencial entre los que destacan: la transparencia, eficacia y rapidez ya que tardan menos de 30 minutos en rescates, menos de 2 horas en reparaciones de averías y menos de 24 horas en la respuesta de quejas por cualquier posible canal de entrada.

¿Qué ventajas ofrece?

Cuando contratas el mantenimiento con FAIN, disfrutas de aún más ventajas que pueden pasar desapercibidas. Son estas:

·Disponibilidad 24/7 de un equipo técnico completamente equipado (con sus herramientas, consolas, vehículos, repuestos, aplicación de movilidad, etc.) y en formación continua en materia de maniobras, prevención de riesgos laborales y nuevos productos tanto de FAIN como de la competencia. Este equipo no es solo el técnico de zona; también el técnico de guardia, el de reparaciones, los miembros del grupo de asistencia técnica, los de almacén, los de compras, etc. Basta nombrarlos para percatarnos de que los costes de mantener este servicio son muy superiores a la cuota mensual que se abona por mantenimiento.

Asimismo, es especialista multimarca, son únicos en el análisis, en la medición de la asistencia y en la aplicación de procesos de mejora. Invirtiendo 20.000 horas de formación continua al año en las que tratan todo tipo de aspectos de los diferentes modelos y elementos de ascensor del mercado.

Por otro lado, sus productos y procesos son cada vez más respetuosos con el medio ambiente, por tanto, ofrecen ascensores más sostenibles y que consumen mucho menos.

En definitiva, un servicio de mantenimiento integral que aporte confianza, rapidez y calidad, junto con un precio justo, son las bases para un buen mantenimiento.

Más información:

Web

FAIN Ascensores presta sus servicios de mantenimiento, instalación, modernización y sustitución en toda la provincia de Alicante.

Teléfono: 966 10 65 27

Dirección: Calle Teulada, 90, 03009 Alicante