Manolo Díaz confirma que Appin se despide del curso

No se guardó nada. Manolo Díaz explicó ayer que Kévin Appin ya no volverá a jugar esta temporada con el Hércules. El mediocentro marsellés, que el lunes por la tarde volvió a ser sometido a una exploración radiológica que reveló que no ha superado la microrrotura en el bíceps femoral. El futbolista galo, fundamental en el sistema del entrenador madrileño, verá los dos encuentros que restan desde la grada.

Mejor les fue en la exploración a Tano Bonnín y a Raúl Ruiz. Ambos han evolucionado bien de sus dolencias y, aunque no están al 100%, el preparador los ha incluido en la lista de convocados. En principio, ambos se encargarán de defender el flanco derecho ante la ausencia de Javier Pérez, que cumple ciclo de amonestaciones.

Manolo Díaz subrayó ayer que, en las situaciones de máxima necesidad, como la del partido de esta noche ante el Lleida, su equipo ha ofrecido un buen rendimiento. «Desde que estoy aquí, mi experiencia es un tobogán. Lo que tenemos ahora ya lo hemos vivido, pero ahora es definitivo porque se acerca el final», comentó el preparador, quien añadió: «No podemos tener un error porque ya no hay más margen».

«Vamos a intentar seguir vivos hasta el final porque tenemos capacidad de sobra para ganar los dos partidos que nos quedan y certificar la presencia del club en la Liga Pro», recalcó. «Ganar mañana (por hoy) y la próxima jornada (domingo, 12 horas) no sería algo imposible ni una machada», indicó el técnico, quien dijo que el Hércules llega algo más necesitado que el Lleida «porque jugamos como locales y el empate no nos vale».

El entrenador cree que el vestuario está «responsabilizado» por lo mucho que hay en juego y confió en que no se cometan los errores del pasado sábado ante el Cornellá, sobre todo en las acciones a balón parado. «No tenemos tiempo para especular y hay que ir a ganar el partido. No podemos dejar pasar el tiempo sin que pasen cosas», explicó Díaz, quien dijo que esta situación de extrema necesidad hay que llevarla con «tranquilidad, porque la ansiedad puede llevarte a la precipitación».