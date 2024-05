Alicante descubre quién será el pregonero de las Hogueras 2024

Las Hogueras de Alicante 2024 ya cuentan con pregonero oficial. Ha sido el alcalde de Alicante, Luis Barcala, el encargado de anunciar este miércoles que el artista responsable del monumento oficial infantil Sergio Gómez será la persona que año ostentará el honor de ser el encargado de realizar el pregón. El acto tendrá lugar el próximo sábado 1 de junio desde el balcón del Ayuntamiento y que dará inicio de forma oficial a las fiestas de la ciudad.

Barcala ha hecho público este nombramiento en el Salón Azul del Ayuntamiento durante la presentación del cartel anunciador de la fiesta oficial de Alicante, con el lema "Foc, Fum, Fun", original del artista y diseñador alicantino, Ramiro Seva. De esta forma, Sergio Gómez se convierte en el cuarto artista que pregona las Hogueras y suma su nombre a los de Gastón Castelló (1960, 1980), Remigio Soler (2009) y Pedro Espadero (2022). En este último caso compartido con "Chiqui" Sánchez y María José Sicuter.

Al valorar la apuesta por Gómez, el alcalde de Alicante ha indicado que dieron "muchas vueltas, consultas y llamadas hasta encontrar el perfil que podía reunirlo todo. Me gusta sorprenderos tanto como a mí me sorprendo con el cartel y por eso este año queremos homenajear muy especialmente al gremio de artistas, al reconocimiento, a la trayectoria y al curriculum de una persona muy vinculada a las Hogueras, muy conocedora de la fiesta y una persona que ha entregado a Alicante su arte durante muchos años", ha apuntado Barcala.

Pero la elección de Gómez, Barcala ha desvelado que no fue solo una cuestión de su destacada trayectoria y vínculo con las Hogueras. El alcalde hizo hincapié en un cuarto elemento clave: el arte efímero infantil. "Este año, queremos poner énfasis en esa cantera de talento, en el reconocimiento y prestigio del arte infantil. El monumento en su categoría infantil está creciendo una barbaridad y cada vez se están poniendo los listones más altos. Es importante poner ese énfasis en esta cantera, todos los niños y niñas de la fiesta alicantino, y en representación de ellos su arte y su monumento, y para ello nadie mejor que Sergio Gómez que planta la Hoguera Infantil en la plaza del Ayuntamiento desde hace diez años para poder encarnar esos valores", ha señalado Barcala.

Dirigiéndose directamente a Gómez, el alcalde de Alicante expresó su esperanza de que no se arrepintiera de aceptar tan importante cargo. "Sabemos que es una responsabilidad grande", afirmó Barcala, "y que igual no duermes hasta el día que des el pregón, pero el orgullo de ser pregonero es algo indescriptible".

Por su parte, Sergio Gómez, recibió la noticia con emoción y gratitud. "Es uno de los encargos más importantes de mi vida como foguerer y como alicantino, va a ser una experiencia inolvidable", expresó. "No me lo pensé nada cuando me llamó el alcalde, como artista y como alicantino este es todo un orgullo y un placer. Siempre digo que las hogueras infantiles tienen que ser para los niños y que tenemos que potenciar el mundo festero infantil, pero no solo a nivel de hoguera, sino también desde los colegios y en cualquier iniciativa que hagamos", aclaró Gómez.

Con respecto a su discurso como pregonero, Gómez adelantó que buscará transmitir un mensaje para toda la sociedad desde el balcón del Ayuntamiento. "No quiero hacer un pregón infantil, pero sí quiero lanzar un mensaje que llegue a todos, especialmente a los niños, que son el futuro. Cuando yo empecé a hacer hogueras en el mundo del arte efímero en las infantiles no es que fuera menos, pero sí que es verdad que mi generación y las que han venido después hemos luchado mucho y estamos intentando poner a las infantiles en el lugar que se merecen, porque los niños son los que más se lo merecen", afirmó Gómez.

Sergio Gómez ha plantado diez Hogueras Oficiales en su trayectoria en la Plaza del Ayuntamiento. Son estas: “La Naturaleza dio a luz una niña y la llamó Primavera” (2007), “No hay nada para la vida sana, como la dieta mediterránea” (2008), “The winner is… Alacant” (2014), “Tabarca, un tesoro bajo el mar” (2015), “En un lugar de Alicante” (2016), “Jocs de carrer” (2017), “90 anys de Fogueres” (2018), “En busca del fuego perdido” (2019), “La Terra en les millors mans” (2020), que ardió en 2022, y “D’ Alacant al món” (2023). También, desde 2014 a 2023, fueron ocho las que ha plantado de manera ininterrumpida. A todas ellas se le sumará el próximo junio la ‘Llum d´Alacant’, que está ultimando.

Cartel anunciador

La expectación ha llegado a su punto álgido con la revelación del esperado cartel anunciador de las Hogueras 2024. En un evento lleno de emoción, la Federació de Fogueres de Sant Joan ha desvelado una obra que promete capturar la esencia vibrante y la magia de esta celebración anual tan esperada. El cartel, diseñado por el talentoso artista alicantino Ramiro Seva, busca promocionar y representar a las Hogueras de Alicante bajo el lema "Foc, Fum, Fun".

La obra ofrece una visión "fresca" y "contemporánea" de esta festividad tan arraigada en la cultura local. El objetivo que se buscaba desde la Federació de Fogueres era que fuera un diseño que también se pudiera convertir en viral en las redes sociales y que los alicantinos pudieran reconocer fácilmente como un elemento "muy visual" que aportara el reflejo del siglo XXI.

Ramiro Seva, el diseñador alicantino detrás del cartel, lleva más de 20 años trabajando en diseño y en comunicación en diferentes perfiles, y señala que su intención era crear una pieza que fuera visualmente impactante. "La intención al realizar este cartel ha sido abrazar lo verbal, no quedarnos con la imagen, sino representar el espíritu de las hogueras de la forma más sensorial posible. El lema "Foc, Fum, Fun" son tres palabras que creemos que representan muy bien las hogueras como es el fuego y el humo. Con "Fun", nos hemos abierto un poco más con un término anglosajón de fácil comprensión, y es lo que representa para la mayoría de nosotros las hogueras, la diversión con las mascletas, con las banyas, los fuegos artificiales; y ese es el espíritu alegre", aclaró Seva.

Por su parte, David Olivares, presidente de la Federació de Fogueres, expresó su entusiasmo y satisfacción con el resultado final. "Meter a las hogueras en el siglo XXI era mi idea y ha sido mi meta desde que soy presidente de la federación. El cartel que nos ha presentado Ramiro va en esa línea, es totalmente distinto a lo que hemos visto en años anteriores, muy visual, con imágenes que te transportan a los días grandes de hogueras, son estas tradiciones las que hacen que las hogueras sean una fiesta universal", afirmó Olivares.

