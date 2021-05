El Hércules jugó por última vez en la cuarta categoría en 1931

Es difícil caer más bajo. El Hércules ha firmado un fracaso histórico que le sitúa en la cuarta categoría del fútbol español, algo que no sucedía desde el año 1931, aunque en ese momento el conjunto blanquiazul comenzaba a hacerse un nombre y todavía no había jugado en ninguna categoría superior. Nada que ver con lo que se ha materializado en Llagostera tras una temporada nefasta del equipo. En aquella época solo existía Primera, Segunda y Tercera División. No había nada más abajo salvo una liga amateur y unos campeonatos regionales en los que participaba un Hércules que en la temporada 30-31 comenzaba a labrarse un futuro e iniciaba su crecimiento. El equipo alicantino empezó jugando un peldaño por debajo de la Tercera División en la campaña 28-29.

Pues 90 años después, el Hércules vuelve a estar en la cuarta categoría con unos matices que nada tienen que ver con lo que sucedía en aquella lejana época. Mientras ahora se puede hablar de un fracaso histórico y de un club en línea descendente, en aquella época la entidad comenzaba a despuntar. La dimensión del fracaso blanquiazul es enorme en una temporada en la que se estaban empezando a organizar los actos del centenario de la próxima campaña, algo que ahora se desconoce si el club sigue adelante con ellos o bien se aplaza hasta encontrar un ambiente más propicio y una categoría más acorde con la historia del club.