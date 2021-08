Radiografía al proyecto 2021/22

El Hércules afronta el tramo final de la pretemporada con las ideas aparentemente claras, algo que no siempre ha sido habitual en la entidad alicantina. La conexión entre todas las esferas del club parece funcionar y solo queda corroborarlo sobre el césped cuando el balón eche a rodar, para así conseguir devolver la ilusión a una afición demasiado acostumbrada a decepciones.

Enrique Ortiz en la propiedad, Carmelo del Pozo en la dirección deportiva y Sergio Mora en el banquillo forman la base del proyecto Hércules 2021/22. Así están las cosas a mediados de agosto, con todo un mundo aún por delante.

ABDE, EL GRAN FICHAJE

Hay una oferta irrenunciable, pero hace falta bastante más

Para Carmelo, retener a Abde sería el fichaje del verano. El director deportivo pelea por convencer a todas las partes de que el marroquí sea el líder del Hércules 2021/22. Asegura tener entre manos una oferta que «de momento solo es irrenunciable». La situación viraría en caso de cambiar a «terriblemente irrenunciable». Del Pozo confía en Enrique Ortiz para mantener económicamente a un jugador como Abde en la cuarta categoría.

MUY CONTENTOS CON MORA

El técnico ha mejorado las expectativas que había creado

Sergio Mora ha caído de pie en el Hércules, como más o menos se esperaba. «Está superando lo que esperábamos de él», admite Del Pozo. En el club están muy satisfechos con la forma de trabajar tanto del madrileño como de su cuerpo técnico. «La idea está muy clara y la está transmitiendo muy bien. Creo que los jugadores lo están entendiendo y se están formando unas bases buenas para que el equipo crezca y aspire al máximo esta temporada», agrega el director deportivo.

FICHAS SÉNIORS OCUPADAS

Llega Mario Ortiz y Acuña debe ocupar la ficha que deje Nani

El Hércules da por cerrada su plantilla de fichas séniors con la llegada del mediocentro Mario Ortiz. La entidad trabaja ahora para liberar la de Nani, que no cuenta para el entrenador por cuestiones técnicas ni para el club por razones económicas. Esa plaza la ocuparía el delantero Javier «Toro» Acuña en septiembre, cuando esté plenamente recuperado de su lesión y se le pueda dar de alta. El ariete evoluciona favorablemente. Con estos últimos movimientos, el Hércules se quedará con una plantilla conformada por dos jugadores por puesto, deseo de Sergio Mora. «El dibujo más o menos estaba claro y, a partir de ahí hemos intentado adaptar las condiciones que nos ofrecía el mercado con las exigencias propias de este club. Ese ramillete de jugadores válidos se lo hemos presentado al entrenador y hemos hecho el filtro para elegir», explica el director deportivo.

PRECAUCIÓN CON LESIONES

Orden médica para no arriesgar con los jugadores «tocados»

En el Hércules no quieren riesgos. Cualquier jugador con molestias parará, con el objetivo de no agravar situaciones de cara al inicio del curso. Ha ocurrido con Pau Miguélez, Belima, Bikoro o Tano. Carmelo del Pozo no quiere revivir momentos muy desagradables y recientes en forma de plaga de lesionados.

VALORACIÓN PRETEMPORADA

Una buena preparación y un posible último amistoso en casa

Del Pozo se muestra cauto, pero ilusionado a la hora de valorar lo que está viendo del Hércules en esta fase de preparación. Cree que se están cumpliendo los pasos establecidos y una buena base física, algo fundamental de cara a los diez meses de competición oficial que quedarán por delante, entre septiembre y junio.

A tres semanas para el inicio de la competición oficial, el director deportivo herculano espera que en los últimos amistosos los futbolistas terminen de ponerse a punto: «Tenemos partidos concretos para coger la idea técnico-táctica que quiere el entrenador y pulir defectos porque la competición ya está aquí». Tras el amistoso de ayer contra el Real Murcia, rival directo este año en el Grupo V de Segunda RFEF, el equipo jugará mañana contra el Villarreal B, de Primera RFEF, y el próximo miércoles ante el Valencia Mestalla, de Tercera RFEF. Queda pendiente un posible último partido el fin de semana anterior al comienzo de Liga, que sería en Alicante, aunque no necesariamente el Trofeo Ciudad de Alicante. Es una decisión que deben cerrar entre club y Ayuntamiento, ya que no sería contra un rival de entidad.