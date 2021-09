«El protagonista es el Hércules»

¿Qué pesa más, la historia o el dinero? En la ciénaga neoliberal en la que chapotea el mundo lo segundo siempre más. Solo es un partido, el primero entre ambos clubes, en teoría, de una misma ciudad. Un duelo bajo el signo de Caín entre dos formas de entender la gestión deportiva y el desarrollo de entidades. Cuatro años le ha llevado al Intercity dar caza al Hércules, un club en la antesala de sus cien años de vida. La amenaza del «sorpasso» es real, pero cuando llegue, si llega, no será por el resultado de un partido. Gustavo Siviero, que se ha sentado en los dos banquillos, lo sabe, y por eso no pierde ocasión de trasladar a su homólogo Sergio Mora, el peso del casi siglo de experiencias competitivas que separa a ambos equipos.

FAVORITO

El «Pájaro» tiene claro que si hay uno es el conjunto blanquiazul

El entrenador argentino le quita presión a sus futbolistas a pesar de la mayor realizada en fichajes por el club negro y su condición de local mañana: «Nos enfrentamos a un equipo que está llamado a dominar el grupo, un rival de entidad que está obligado a ser protagonista, y eso entraña una complejidad a la que debemos saber responder para poder obtener un buen resultado. Y después reitera: «El Hércules está obligado a salir de la misma manera en todos los campos, está obligado a ser protagonista. Tiene más peso histórico que nosotros y eso lo asumimos con naturalidad. Sabemos cuáles son nuestras armas y con ellas vamos a intentar ganar el partido, avisa Siviero.

Sergio Mora prefiere no hacer una evaluación tan minuciosa, pero también le recuerda a su adversario que tiene mucho dinero invertido en el vestuario. «Es un gran equipo, con muy buenos jugadores. Han apostado fuerte por una plantilla de futbolistas contrastados», subrayó el madrileño. «La historia no juega partidos, el fútbol no entiende de eso, solo de lo que haces durante los 90 minutos, así que ganará el que mejor nueve, y solo por eso», valoró el entrenador del Hércules, que recupera a Mario Ortiz (ayer realizó su primer entrenamiento normal), Bikoro, Belima y César Moreno para el derbi.

CLAVES

El pésimo estado del césped condiciona, pero no es excusa

El aspecto que va a presentar mañana el terreno de juego de la Ciudad Deportiva Antonio Solana hará muy difícil la producción ofensiva, de ahí que Mora dé mucho valor a la pelota parada: «Las acciones de estrategia son fundamentales, nosotros las estamos trabajando porque somos conscientes de que a lo largo de la temporada resultan fundamentales para salir de baches de juego. En el derbi, ta y como estará el campo, será bueno poderlo usar a nuestro favor».

Enfrente, Siviero, tiene otra percepción de lo que resultará capital mañana. «Es un partido especial. Y aunque la historia favorece más a un club que a otro, en juego estamos a la par. Nosotros tenemos que hacer valer nuestra condición de local. Sabemos cuáles son nuestras armas y con ellas vamos a intentar ganar el partido. La obligación de ganar el partido depende de la autoexigencia de cada uno, la nuestra es muy alta, así que, no diríamos que estamos obligados a conseguir la victoria, pero sí que vamos a salir al campo con toda la intención de ganar», anuncia el técnico argentino.

MENSAJE A LA PLANTILLA

No hay diferencia entre dos clubes de Segunda RFEF

«El mensaje a los jugadores es simple. Más allá de la diferencia histórica entre los dos clubes, ambos estamos en la misma categoría y tenemos que revalidar ese privilegio. Es el momento de demostrar que estamos preparados para jugar estos partidos», reconoce Siviero.

«Es evidente que el partido está condicionado por el empate de la pasada semana, pero no podemos obsesionarnos con la primera victoria ni con posibilidad de volver a pinchar, tenemos que ser fieles a nuestro estilo para estar cerca de ganar», esgrime Mora.