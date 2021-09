La Generalitat permite usar el 75% del aforo del Rico Pérez

Esto da libertad de maniobra al Hércules. Hasta ahora, solo era posible el acceso de 5.000 personas al estadio en los partidos de liga. Desde el sábado, ese tope ya no existe. Según la resolución del Consell, «las competiciones deportivas no profesionales que se celebren en instalaciones deportivas podrán desarrollarse con un aforo de público máximo del 75% en espacios abiertos, manteniendo un asiento de distancia en la misma fila en caso de asientos fijos, o 1,5 metros de separación si no hay asientos fijos, salvo grupos de convivencia. Si no fuera posible mantener un asiento de distancia o 1,5 metros de separación, el aforo tendrá que reducirse hasta garantizar el cumplimiento de la medida».

El Rico Pérez tiene capacidad para albergar a cerca de 29.000 espectadores sentados, por lo que no tendrá problema para distribuir a los aficionados por la grada respetando el protocolo anticovid fijado por Sanidad.

También será posible consumir sentado en la localidad de cada uno si se desea. «En instalaciones deportivas tanto abiertas como cerradas, el consumo de alimentos y bebidas se hará exclusivamente en la zona de restauración que se habilite, que habrá de estar separada de la zona del acontecimiento y cumplir con las medidas propias de los establecimientos de hostelería y restauración. Alternativamente se permite la posibilidad de habilitar un servicio asistido por personal, donde los asistentes puedan consumir en su butaca o asiento».

En los recintos cerrados, como el Centro de Tecnificación, el aforo se eleva al 50% sin establecimiento de topes, es decir, que podrán acudir a los partidos del HLA más de 2.500 personas al primer encuentro de liga frente al Oviedo.