Victoria ante el Castellón con muy buenas sensaciones para un Hércules que lleva pleno de victorias en pretemporada y 270 minutos sin encajar gol. El conjunto de Ángel Rodríguez genera optimismo pese a faltar todavía varias piezas en la plantilla. Alrededor de 4.000 personas se dieron cita en el Rico Pérez en un encuentro de presentación que acabó con invasión de campo. Faltó previsión en cuanto a las medidas de seguridad, ya que el club no esperaba una asistencia tan masiva en un encuentro que se decidió con un gol de Cristian Cedrés en el minuto 25. Los cánticos contra Enrique Ortiz por parte de un sector de la afición no faltaron durante el partido ni al final, especialmente sobre el césped, aunque al ambiente que se respiró fue muy bueno y los jugadores salieron muy aplaudidos.

El Hércules sorprendió con la presencia de Dylan Leiva en el once inicial, un central argentino que el club había anunciado horas antes. Del que no hubo rastro fue de Marcelo Djalá pese a llevar más tiempo entrenando con el equipo. El nuevo fichaje dejó acciones muy positivas que agradaron al público en su primer partido con la recién estrenada camiseta blanquiazul. Tras unos minutos iniciales de desconcierto en defensa que pudo provocar algún gol del Castellón, el Hércules se cerró bien atrás, movió bien el balón y comenzó a crear peligro en el área contraria. Maxi volvió a ser uno de los más destacados junto a César Moreno, siempre regular y constante. El centrocampista pudo abrir el marcador tras un fallo del portero pero un defensa desvió el balón sobre la línea de gol, llegando a las botas de Cedrés que no falló y anotó el gol de la victoria para el Hércules. A punto estuvo de llegar el segundo gol blanquiazul en un disparo de Villacañas, pero el balón no entró. Fueron minutos de un excelente Hércules que tras el descanso se apagó. Los cambios no sentaron bien al conjunto blanquiazul y el Castellón pasó a dominar el encuentro con constantes ataques, pero la defensa estuvo muy segura y Carlos Abad demostró un alto nivel en las acciones en las que tuvo que intervenir.

Las ocasiones del Hércules llegaron de parte de Jean Paul tras una gran jugada y de Jack Harper en disparo lateral que acabó fuera. El general, el Hércules agradó a los asistentes. Tres partidos y tres victorias en pretemporada. Un dato positivo para comenzar a generar optimismo en el entorno blanquiazul. La campaña de abonos se presentará antes de que acabe la semana.