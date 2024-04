El Hércules se propone abrir la grada del Mundial

El Hércules empieza a preparar el partido del domingo, 5 de mayo, contra el Lleida, el que debe culminar con el ascenso directo de los blanquiazules a Primera RFEF. En este sentido, la directiva del conjunto alicantino está dispuesta a habilitar la conocida como grada del Mundial, la que se sitúa en el anillo superior de los asientos de Preferente, para propiciar un lleno en el estadio en el crucial enfrentamiento contra el conjunto catalán.

En este momento hay 22.000 butacas útiles alrededor del campo. Si finalmente se opta por acondicionar esa zona del estadio que generalmente está cerrada, el aforo se eleva hasta 30.000. Es decir, que el club se reserva la posibilidad de disponer de 8.000 localidades más si el ritmo de venta de entradas lo hace necesario.

La directiva blanquiazul decidirá el jueves, 2 de mayo, si asume el coste necesario para facilitar la presencia de público en una parte que, debido a su falta de uso, requiere de un ligero plan de saneamiento, sobre todo en el acceso por las escaleras y el paso a los aseos, que ahora están clausurados. La instalación de urinarios químicos es una alternativa viable en caso de que lleve más tiempo del debido adecentar los propios del inmueble.

El Hércules no abre la grada del Mundial desde su duelo con la Ponferradina en 2019. Es el as que se guarda en la manga la entidad centenaria para las grandes citas, y la del domingo lo es, pues hace 14 años que no consigue subir de categoría y 18 que no lo logra en su propia ciudad. Si este jueves la venta de entradas se acerca a las 22.000, entonces se optará por ampliar el aforo automáticamente y se dispensarán esas sillas en la pasarela de venta online, que será la primera en abrir dado que aún no se ha fijado fecha para la posible apertura física de las taquillas. En las próximas horas se anunciarán los precios y las posibles promociones para incentivar la presencia de seguidores en el Rico Pérez el Día de la Madre.