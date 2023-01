El objetivo de Álvaro Hernáiz de engordar la nómina de futbolistas que compiten en el fútbol profesional de este país anda cada vez más cerca. La exuberancia de su fútbol ofensivo no deja de crecer. Siempre brillante, se ha convertido en el favorito de la grada y, desde la llegada de Lolo Escobar, también en el del nuevo técnico. Con él, lo ha jugado todo. No se ha perdido ni un minuto. Cuesta creer que antes fuera diferente, pero sí, con Ángel Rodríguez, el extremo madrileño era un cambio recurrente. De hecho, con el preparador leonés, el exjugador del Marchamalo fue sustituido en 10 de los 13 encuentros que dirigió el entrenador que prometió «diversión» el día de su presentación.

Alvarito agradece la confianza del nuevo gestor del vestuario blanquiazul con aportaciones en beneficio de la colectividad. Las dos últimas, sobresalientes, en forma de asistencia, para darle la vuelta a un encuentro que parecía perdido en el minuto 83, cuando el CD Ibiza, jugando con uno más, se adelantó en el Rico Pérez con una volea formidable de Marc Mas justo después de que el madrileño acaba de fallar un mano a mano muy favorable.

Goles, asistencias y desborde le convierten en el futbolistas más determinante en el ataque blanquiazul en la primera vuelta

El carácter ganador de este futbolista lo corrobora justo lo que sucedió después. Tras errar un tanto que la grada ya cantaba y ver como de su acción malograda nacía el gol del exjugador de La Nucía, Alvarito asumió todo el peso del ataque. Primero sirvió un centro medido a la cabeza de Riera, que empató, y luego se inventó una línea de pase mientras ejecutaba una diagonal hacia adentro que dejó a Nico solo delante de Contreras y propició el autogol de Iker Murúa, que se estrelló con el balón que repelió el portero al canterano del Hércules.

4 GOLES Ha metido en la 1ª vuelta el extremo zurdo madrileño ►El curso pasado, en el Marchamalo, en el grupo del Hércules, Alvarito anotó 9 tantos en toda la temporada.

Necesitó menos de 120 segundos para protagonizar ambas jugadas. Sin Michel sobre el césped, el madrileño se convirtió en la pieza del puzle que marca la diferencia, la que añade valor al juego, la que cambia el signo trágico de las contiendas y las reviste de una grandeza épica de la que está ávida una afición aplastada por el peso de la frustración crónica.

Indiscutible

Es fútbol ficción, sí, pero también muy probable que, de haber seguido Ángel Rodríguez al frente del plantel, Alvarito no hubiera estado en la cancha en el momento en el que asestó las dos lanzadas letales al CD Ibiza. Solo en tres ocasiones escuchó el pitido final sobre el terreno de juego. Él era uno de los cambio recurrentes, acusado (y con razón) de no ser duro defensivamente.

Curiosamente, con la misma carencia, Escobar ha sabido encontrarle encaje y convencerle de que corra también hacia atrás. Nunca será un perro de presa, pero es que él está llamado a ganarse la vida jugando al fútbol por lo que sea capaz de hacer de hacer desde el centro del campo hacia arriba. Ese es su sello, lo que le distingue de los demás, de ahí la importancia que tiene dar con un preparador que sepa armarle de más poder de contención sin menoscabar su capacidad de improvisación y de desborde.

Luque Júnior ultima su salida del Eldense para jugar cedido en el Hércules El Hércules confía en que Albert Ramis Luque se convierta en unas horas en el segundo refuerzo invernal del club. El joven atacante sub-23, clave en el ascenso azulgrana a Primera RFEF el pasado mayo, este curso no está gozando de continuidad en el sistema de Fernando Estévez, de ahí que esté interesado en salir cedido del Deportivo para tratar de jugar los minutos que ahora se le niegan. Con 19 años, es el elegido para completar la línea ofensiva blanquiazul después de que el Nàstic se haya negado en redondo a dejar marchar a Andy Escudero.

Alvarito tiene firmada una extensión unilateral de su contrato con el Hércules lo que le convierte en un activo importante de la entidad que, de momento, no teme por el posible interés de un club de superior categoría por sacarlo de Alicante en enero. La única vía, y no está contemplada, sería pagando por él un traspaso o, en su defecto, la cláusula de rescisión. Si le piden consejo a su entrenador para dar luz verde a una posible marcha del futbolista en el presente mercado, la respuesta será taxativa: no.

Feliz en su destino actual, disfrutando en el José Rico Pérez con el favor de la grada y, ahora, respaldado por el preparador, Álvaro Hernáiz está convencido de poder triunfar en esta ciudad y de que, lográndolo, su camino hacia la élite se acortará. De momento, ha marcado cuatro tantos esta temporada. El curso pasado hizo 9 en total, pero en el Marchamalo tenía que repartir menos el protagonismo que en el Hércules, así que su progresión, con 25 años recién cumplidos, parece garantizada si continúa con los pies en el suelo.