Parece que fue ayer cuando en la asamblea anual de enero de 2016 nuestros precedesores, capitaneados por Félix Recuenco y el incombustible Miguel Gonzálvez, pidieron un relevo que desde la actual Junta Directiva de la Asociación Herculanos pedimos ahora tras 7 años de trabajo, con mucho sentimiento y muy buenas sensaciones, pero también mucho desgaste que a algunos de nosotros ha acabado pasándonos factura. El motivo es doble: por una parte creemos que la Campaña Centenario que concluyó el pasado octubre debe suponer el fin de una etapa y el inicio de otra. Y por otra, creemos que la masa social herculana está muy viva y unida, que las iniciativas no van a faltar (la plataforma «Podemos Recuperarlo» es un muy buen ejemplo), y que por tanto ha llegado el momento de nuevas personas, nuevas ideas y nuevas iniciativas para dirigir la Asociación. Nos consta que algunos compañeros están ya formando un equipo de trabajo para tomar las riendas a partir del próximo viernes, en la asamblea anual, porque como cantaba Freddy Mercury, «The show must go on». Por supuesto les recomendaremos una hoja de ruta en la que no debe faltar una asignatura pendiente, y es intentar reconstruir la desaparecida Federación de Peñas y que la Asociación no aglutine únicamente a aficionados de manera individual (172 a día de hoy) sino también a los colectivos herculanos. No olvidemos que en la actualidad la Asociación puede solicitar intervenir en el Pleno del Ayuntamiento de Alicante al ser de Interés Municipal ya que destina una parte importante de sus recursos a obra social, y cuenta cada año con un presupuesto cercano a los 10.000 € que permiten realizar acciones de visibilidad y relevancia, como por ejemplo habernos constituido como Acusación Popular en el llamado «Caso Abde», que por supuesto vamos a seguir ejerciendo, para defender el prestigio del club, y porque estamos cansados de que el nombre del Hércules vaya últimamente asociado a fracasos deportivos y escándalos institucionales, uno tras otro.

En el «debe» más reciente queda el ninguneo que hemos sufrido desde el Ayuntamiento (Gobierno y Oposición), que nos ha dejado totalmente al margen de la Campaña Municipal del Centenario, y sin duda la asignatura más difícil, que es no haber conseguido el ansiado cambio en la propiedad del club, y que entendemos que debe ser otra vía principal de actuación en los próximos meses. Por supuesto Juanjo Chacón, Javier Pérez, David Rubio, Pedro Arenas, Rafa Vega, Jorge Agüero, Pablo Sainz-Pardo y un servidor (y seguro que también los compañeros que han formado parte en otros momentos de esta etapa como Manolo Piera, Adrián Ortuño, Ángel Díaz, Carlos Mingorance o Juan Carlos Hernández, entre otros) nos quedamos con lo positivo, que pesa infinitamente más que lo negativo, los momentos en Xaloc con bueno de López Dols en la que ha sido nuestra «sede», las experiencias vividas, la cantidad de grandes herculanos y mejores personas que hemos tenido el privilegio de conocer y por supuesto la sensación de haber aportado nuestro granito de arena al herculanismo, tan combativo en la actualidad porque desafortunadamente es lo que nos está tocando vivir. Un fuerte abrazo y hasta siempre. Macho Hércules, Enrique vete ya.